Gamestreamingplatform Twitch wordt voorzien van verschillende verbeteringen. Het platform waarop streamers laten zien wat ze in huis hebben, wordt maandelijks door 240 miljoen mensen gebruikt. Dagelijks zijn er zelfs alsnog 35 miljoen mensen actief. Reden voor het platform om weer eens met een aantal grote vernieuwingen te komen. Dit zijn er drie.

3 grote verbeteringen voor Twitch

Tijdens TwitchCon in Rotterdam, dat dit weekend werd gehouden, heeft Twitch verschillende nieuwe functies aangekondigd. Het zijn allemaal verbeteringen waar je als kijker en streamer baat bij hebt. Dit zijn drie verbeteringen die ook echt directe verbeteringen zijn voor de streamingdienst.

Een verbeterde streamingkwaliteit

Ons internet wordt steeds beter en daarom kunnen we mooiere streams kijken. Dat kan bijvoorbeeld op YouTube, maar Twitch gaat er nu ook in mee. De streamingkwaliteit is straks 1440p en de bitrate gaat omhoog voor zowel de nieuwe resolutie (9 Mbit per seconde) als de oorspronkelijke resolutie van 1080p (7,5 Mbit per seconde). Dat was 7,5 en 6 Mbit per seconde. De stream wordt scherper en blijft ook beter van kwaliteit als er veel wordt bewogen. Wel is de 2K-stream alleen mogelijk voor streamers die geld kunnen verdienen via het platform, wat betekent dat het alleen voor Partners en Affiliates is.

Streamen kan zowel horizontaal als verticaal

Weet je nog dat Apple vorig jaar met een iPhone kwam met een vierkante selfiecamera, met als doel dat je zowel horizontale als verticale foto’s en video’s kunt maken zonder dat je je telefoon hoeft te draaien? Dat krijgt Twitch nu ook. Het heet Dual Format en een gebruiker kiest zelf welke layout het wordt. Horizontaal is natuurlijk wat logischer op de PC, terwijl je op je smartphone waarschijnlijk liever kijkt naar een verticaal beeld, want dat zijn we daar immers gewend.

Giphy in de chat

Je moet er wel een betalend gebruiker voor zijn, maar de chats kunnen binnenkort worden opgeleukt met gifjes van Giphy. Giphy is een gigantische bieb waarin je meer dan 10 miljard gifjes, stickers en clips kunt vinden, dus gebruikers krijgen in een keer een heel arsenaal aan mogelijkheden om hun emoties kenbaar te maken, grapjes te maken, enzovoort. Wel is er een Tier 2 of Tier 3 voor nodig, dat zijn abonnementen die 9,99 euro en 24,99 euro per maand kosten en dus duurder zijn dan een kanaalabonnement.

Tot slot is er nog een grote verbetering die naar Europa komt (en al even werd getest in Amerika): gameplaydemo’s. Je kunt dan gratis een game op Twitch spelen om te kijken of het wat je voor je is. Dat zijn nu nog maar twee games , maar beloven er veel meer te worden. Deze games zijn Hitman: World of Assassination en Reanimal. Je hoeft de games niet te downloaden, je speelt ze gewoon via de cloud.

De volgende editie van Twitchcon vindt in 2027 plaats in Berlijn.