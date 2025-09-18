Wat als beeld alle andere vormen van communicatie overneemt?

Op maandag 22 september om 23.10 uur zendt de VPRO op NPO 2 de documentaire And the King Said, What a Fantastic Machine uit. Een film die laat zien hoe beeld in slechts twee eeuwen tijd de wereld compleet heeft veranderd. En nu vrijwel alle vormen van communicatie overheerst.

Met meer dan 45 miljard camera’s wereldwijd worden we continu geconfronteerd met foto’s en video’s. Van selfies tot livestreams, van YouTube tot TikTok. Het lijkt alsof beeld niet alleen onze aandacht opeist, maar ook ons gedrag vormt.

Van camera obscura tot sociale media

De documentaire van Axel Danielson en Maximilien Van Aertryck laat zien hoe beeld zich heeft ontwikkeld. Van de vroege experimenten met camera obscura en de films van de gebroeders Lumière, tot de hedendaagse dominantie van social media. Archiefmateriaal, persfotografie, homevideo’s en online content worden verweven tot een meeslepend portret van een wereld waarin visuele communicatie de boventoon voert.

Het resultaat is meer dan een montage. De film legt bloot hoe onze obsessie met beelden invloed heeft op identiteit, macht en zelfs menselijke relaties.