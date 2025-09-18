Wat als beeld alle andere vormen van communicatie overneemt?

Op maandag 22 september om 23.10 uur zendt de VPRO op NPO 2 de documentaire And the King Said, What a Fantastic Machine uit. Een film die laat zien hoe beeld in slechts twee eeuwen tijd de wereld compleet heeft veranderd. En nu vrijwel alle vormen van communicatie overheerst.
Met meer dan 45 miljard camera’s wereldwijd worden we continu geconfronteerd met foto’s en video’s. Van selfies tot livestreams, van YouTube tot TikTok. Het lijkt alsof beeld niet alleen onze aandacht opeist, maar ook ons gedrag vormt.
De documentaire van Axel Danielson en Maximilien Van Aertryck laat zien hoe beeld zich heeft ontwikkeld. Van de vroege experimenten met camera obscura en de films van de gebroeders Lumière, tot de hedendaagse dominantie van social media. Archiefmateriaal, persfotografie, homevideo’s en online content worden verweven tot een meeslepend portret van een wereld waarin visuele communicatie de boventoon voert.
Het resultaat is meer dan een montage. De film legt bloot hoe onze obsessie met beelden invloed heeft op identiteit, macht en zelfs menselijke relaties.
Net als in hun eerdere werk (Ten Meter Tower, Jobs For All!) bestuderen Danielson en Van Aertryck vooral ons gedrag. Ze stellen de vraag die steeds urgenter lijkt te worden. Als beeld alle andere vormen van communicatie overneemt, verandert dat dan ook ons fundamentele menselijke gedrag?
De documentaire toont hilarische, ontroerende en confronterende voorbeelden die deze vraag versterken. Daarmee is de film niet alleen een terugblik op de geschiedenis van beeldcultuur. Maar ook een kritische spiegel voor onze huidige samenleving.
De Zweedse filmmakers werken al sinds 2013 samen onder de vlag van Plattform Produktion. Bekend van films als The Square en Triangle of Sadness. Hun korte film Ten Meter Tower (2016) werd wereldwijd bekroond met meer dan 30 prijzen, en ging viraal via de website van de New York Times. Met And the King Said, What a Fantastic Machine maken zij hun lange-filmdebuut.
NPO Doc: And the King Said, What a Fantastic Machine (SE/DK, 2023, 88’) is te zien op maandag 22 september om 23.10 uur bij de VPRO op NPO 2. En via NPO Start.
Meer informatie via npodoc.nl.
Fotocredits: VPRO ©Stormshadow tv, ©Maximilien Van Aertryck & Axel Danielson, ©Belle Delphine.