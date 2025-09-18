Nieuw beeld van Ryan Gosling in Star Wars: Starfighter brengt kleur

Het eerste beeld dat we te zien kregen van Ryan Gosling en Flynn Gray was erg duister, maar het nieuwe beeld toont een heel andere kant. Regisseur Shawn Levy schrijft bij het beeld: ‘Ergens in de Mediterraanse zee’. Een grappige caption, omdat hij daarna wel het Italiaanse eiland Sardinië als locatie tagt.

Star Wars: Starfighter

Ach, we kennen ergere plekken om nu te zijn, het is er diep in de twintig graden, het is er prachtig en zeker op zee vertoeven is geen straf. Hoewel, op de foto zien we dat de acteurs daar een soort zee-Landspeeder voor lijken te gebruiken, dus misschien is het wel een flinke uitdaging. Levy wil immers van de film ‘de thrill van een lifetime’ maken, wat praktisch niet te vertalen is (iets met topspanning en een mensenleven).

We kunnen wel wat uit dit beeld halen, bijvoorbeeld dat Gosling een ongelukje met zijn wang lijkt te hebben gehad en dat er outfits te zien zijn die doen denken aan de concept art van Han Solo. Wel is het wederom een beeld van alleen deze twee heren. De film stikt namelijk van de bekende gezichten: Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Amy Adams, Jamael Westman en Simon Bird.

Star Wars: Starfighter verschijnt op 28 mei 2027.