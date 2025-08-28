Het eerste beeld van Ryan Gosling-Star Wars: Starfighter is er

In de wereld, of eigenlijk het universum, van Star Wars is alles nieuws, en we proberen het vooral in grotere artikelen te plaatsen dan dat we elk detail steeds brengen, maar als het gaat om het eerste beeld van de set van Star Wars: Starfighter met Ryan Gosling, dan is de keuze snel gemaakt: dit moet je zien.

Star Wars: Starfighter

Wat het beeld vooral interessant maakt is dat het zwart wit is, met zoveel zwart dat je bijna niet goed ziet waar je naar kijkt. Toch weten we mede dankzij dit plaatje en nieuwe informatie een stuk meer over de film. Het speelt zich 5 jaar na The Rise of Skywalker af en Gosling speelt een heel nieuw personage. Dat wisten we al, maar we weten nu wel wie er naast Gosling, Matt Smith en Mia Goth staan:

Amy Adams (Enchanted)

Aaron Pierre (Rebel Ridge)

Simon Bird (The Inbetweeners)

Daniel Ings (I Hate Suzie)

Jamael Westman (Hamilton)

Flynn Gray (Wednesday)

Dat is goed om te weten, want het vertelt meer over wat we op de foto zien. We zien op de afbeelding naast Gosling namelijk Gray. De jonge acteur is momenteel in Wednesday te zien als Omar van de Caliban Boys en in Winnie-the-Pooh: Blood and Honey II speelde hij Freddie. Hij heeft echt wel wat gedaan op zijn jonge leeftijd, maar deze rol zal waarschijnlijk zijn carriere echt maken. Mede door de Landspeeder waar het tweetal op leunt doet het erg Anakin-achtig aan. Of dat ook blijkt te kloppen, dat moeten we nog maar zien: het zou juist een heel op zichzelf staande film moeten worden.

Droom die uitkomt

In ieder geval is regisseur Shawn Levy in zijn nopjes. Hij zegt dat het een droom is die uitkomt om deze film te maken. “Star Wars heeft mijn idee gevormd van wat een verhaal kan doen, hoe personages en filmische momenten voor altijd bij ons kunnen blijven. Om deel uit te maken van dit verhaaluniversum met zulke briljante mensen, zowel op het scherm als daarbuiten, is de sensatie van mijn leven.” Die liefde moeten we straks toch ook wel in het eindresultaat gaan proeven? In ieder geval voelen deze eerste woorden en dit eerste beeld zeker Star Wars genoeg.

Star Wars: Starfighter verschijnt op 28 mei 2027.