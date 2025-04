Waarom Ryan Gosling een goede keuze is voor Star Wars: Starfighter

Hij kan veel types spelen

We noemden net al een lijstje op met films waarin hij speelde, maar als je inzoomt op de types die dat allemaal zijn, dan weet je genoeg: Ryan Gosling is een duizendpoot. Ondanks dat hij misschien een beetje het label heeft van de knappe, stille, mysterieuze man met de innerlijke problemen, wat mede komt door zijn rollen in bijvoorbeeld Drive, Only God Forgives en Blade Runner. Kijk echter hoe hij is in The Fall Guy, Barbie en The Nice Guys, dan zie je dat hij ook enorm grappig kan zijn, theatraal, uitgesproken. Al verwachten we dat hij voor Star Wars waarschijnlijk wat meer zal putten uit zijn eerder mysterieuze, stille mannenrollen, hij kan ook heel veel andere dingen als dat nodig is, dus we zijn benieuwd wat Lucasfilm met hem van plan is.