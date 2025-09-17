5 Robert Redford-films die je gezien moet hebben

Op de zeer respectabele leeftijd van 89 is Robert Redford ons ontvallen. De acteur was in 2018 eigenlijk al met pensioen gegaan, maar hij miste het en kwam weer terug. Zo werkte hij onder andere aan Death Row Stories, All Illusions Must Be Broken en Dark Winds, waaraan hij werkte als producent. Het is moeilijk om 5 films van deze iconische acteur te noemen die je zeker moet kijken, want het zijn er eigenlijk veel meer, maar zeker als je hem nog niet kent, dan is dit een goede selectie om mee te beginnen.

All is Lost

Je moet wel van boten houden om deze film te waarderen, want zo niet, dan krijg je er waarschijnlijk een grotere angst voor/hekel aan. All is Lost is een film waarin deze acteur er helemaal alleen voor staat: hij op zijn bootje middenin de Indische Oceaan. Het komt dus helemaal op hem aan: niet alleen zijn personage, maar ook hij als acteur.