Wanneer verschijnt House of the Dragon seizoen 3?

Game of Thrones heeft een goede spin-off met House of the Dragon. Het wordt goed ontvangen, er zit goed veel budget achter en het heeft dezelfde spanning en vooral onverwachte momenten. Helaas werd de serie niet heel erg gelauwerd tijdens de Emmy’s dit jaar, maar dat kwam vooral door de stevige concurrentie. Wellicht heeft het derde seizoen meer geluk: maar wanneer komt dat eigenlijk?

House of the Dragon

Daar heeft HBO-topman Casey Bloys wel iets over te melden. Tegen Deadline werd onder andere gezegd: “Ik denk dat het net buiten [de Emmy-kwalificatieperiode van 2026] zal vallen.” De Emmy-kwalificatiedeadline is 31 mei, dus dat betekent dat het waarschijnlijk juni wordt. De verwachting is dus dat House of the Dragon wederom in de zomer verschijnt, zoals dat eerder ook het geval was bij de eerste twee seizoenen.

A Knight of the Seven Kingdoms

Er is ook nieuws over A Knight Of The Seven Kingdoms, dat eigenlijk al dit jaar had moeten verschijnen. Ser Duncan the Tall (Peter Claffey) en zijn schildknaap Egg (Dexter Sol Ansell) komt in januari 2026 uit. Je kunt dus eerst nog een andere Game of Thrones-serie voordat House of the Dragon weer verdergaat. Alleen gaan we dan naar een tijdperk 100 jaar na Game of Thrones.

In ieder geval belooft het een fantasy-rijke zomer te worden in 2026, want The Rings of Powers nieuwe seizoen schijnt ook in die periode te verschijnen. Dat wordt dus geen battle of the bastards, maar een battle of the heroes. En ‘of the streaming services’, want het wordt HBO tegen Prime Video.