Lig je lekker in de zon te bakken op het strand en verveel je je, dan kun je je gamesessies voortzetten met een handheld . Maar houd dan wel de volgende tips in het achterhoofd!

Afgelopen Pinksterweekend werden we gezegend met heerlijk weer. Mensen zochten massaal het strand of zwembaden op. Gelukkig gaat het de komende dagen nog even door, en daarna hebben we natuurlijk nog heel de zomer om naar uit te kijken.

Tussen het zwemmen en zonnen door is het ook leuk om een game op te starten, en dat kan gelukkig dankzij de vele gamehandhelds die beschikbaar zijn. Van de Switch (2) tot de Steam Deck en de vele verschillende pc-handhelds die de laatste jaren zijn uitgekomen: de keuze is reuze en je hoeft je dus ook niet liggend op je strandbedje te vervelen. Maar je wil natuurlijk wel dat die gamehandheld in piekfijne conditie blijft. Er zijn dus wel wat zaken waar je op moet letten wanneer je je gamehandheld meeneemt naar je zonbestemming. De volgende tips helpen je op weg.

Let op bij het inpakken

Wanneer je vertrekt naar het strand of een zwembad en je bent je spullen aan het inpakken, is het meteen een goed idee om je gamehandheld op de meest veilige plek op te bergen. Hij moet droog en (relatief) koel blijven. Het is dus niet handig om je Switch of Steam Deck tussen je zwemspullen te leggen, toch zeker niet wanneer je weer terug naar huis gaat en je je vieze handdoek of natte zwembroek in je tas gooit. Nog beter: investeer in een speciale – misschien zelfs waterdichte – op maat gemaakte hoes waar je de handheld in kunt stoppen.

Kies zorgvuldig je gameplek

Wanneer je met je kleedje in het zand zit, is het misschien niet het allerbeste moment om je handheld erbij te pakken. Zand weet zich tussen alle kieren van je apparaat te nestelen, en het spreekt voor zich dat dit niet goed is voor elektronica. Het kan zelfs gebeuren dat zandkorrels ónder het scherm komen, en zie die er dan maar weer eens uit te krijgen.

Beter is het dus bijvoorbeeld om te gamen wanneer je bijvoorbeeld een strandbedje hebt gehuurd of zelf een klapstoel hebt meegenomen waar je op dat moment in zit. Dan heb je wat ruimte tussen het zand de je gamehandheld en wordt de kans dus ook kleiner dat er korrels in je dure apparaat komen te zitten.

Ga voor schaduw

Wanneer je lekker bruin wil worden, ga je natuurlijk vol in de zon liggen – vergeet je niet in te smeren! – maar wanneer je gaat gamen is het beter om de schaduw op te zoeken. Onder een parasol bijvoorbeeld. Veel schermen van gamehandhelds reflecteren namelijk erg wanneer zonlicht er direct op schijnt. Het resultaat is dat je vooral naar je eigen spiegelbeeld aan het kijken bent in plaats van naar wat er in de game gebeurt, en dat is niet zo handig.

Daarbij wordt elektronica ook veel sneller warm in de zon – dat heb je ook vast wel eens bij je smartphone gewend. Dat gaat ten kostte van de batterijduur en is ook niet erg goed voor je gamehandheld, zeker niet wanneer je al een grafisch intensieve game draait. De schaduw zorgt voor enige verkoeling. Ook voor jezelf trouwens, een fijne bijkomstigheid en een goede manier om zowel je lichaam als de handheld wat rust te gunnen.

Neem een powerbank en oortjes mee

De batterij van je gamehandheld kan in sommige gevallen al binnen een paar uur op zijn. Dat is vrij irritant wanneer je net lekker aan het gamen bent en je ook geen stopcontact in de buurt hebt – een vrij logische situatie op het strand. Met een goede powerbank met flink wat ruimte voor extra elektriciteit kun je lekker door gamen. Zorg dan ook dat je niet een kabeltje vergeet om de handheld aan je powerbank te sluiten.

Pak ook meteen een stel oortjes in. Op het strand of het zwembad is veel herrie, van spelende kinderen tot wind en de golven van de zee. Wil je optimaal kunnen genieten van de audiovisuele actie in je game, dan zijn oortjes wel zo handig. We raden een over-ear koptelefoon af, want daar is het iets te warm voor.

Vermijd (zout) water

Naast zand is water ook slecht nieuws voor je gamehandheld, en al helemaal zout water, wat voor snellere slijtage zorgt. Houd hier dus rekening mee wanneer je de zee uit komt gelopen en meteen wil gamen. Beter is sowieso om eerst er voor te zorgen dat je helemaal opgedroogd bent, als het kan ook nog even je handen te wassen zodat al het opgedroogde zout van je handen afgespoeld is.

Kies de juiste games

Natuurlijk staat het vrij om helemaal zelf te bepalen welke games je speelt aan het strand of het zwembad, maar we raden je aan om voor wat luchtigere spellen te gaan. Je concentratie wordt op locatie immers verdeeld tussen de game en wat er om je heen gebeurd. Spellen die je voor korte periodes kunt spelen zijn helemaal ideaal, zodat je na tien minuten of een kwartiertje weer lekker iets anders kunt doen als je daar de behoefte aan hebt. Denk bijvoorbeeld aan games waarin je korte potjes speelt, zoals de verslavende kaartgame Balatro.

Mocht je toch een episch singleplayeravontuur op willen starten, zorg dan dat het een game is waarin je op elk moment je progressie kunt opslaan. Er is niets zo irritant als wanneer je met de rest van de groep het water in wil duiken, maar dat niet kan doen omdat je eerst door wil spelen en een savepunt wil vinden. En vermijdt ook online multiplayergames – niet alleen is het afwachten of je internetverbinding daar wel goed genoeg voor is op locatie, het zorgt er ook voor dat je potjes moet afmaken en dus niet op elk moment je handheld naast je neer kunt leggen.

Boven alles zouden we vooral zeggen: geniet van je dagje zon en zee! Gamen kan altijd nog; neem de geuren en kleuren van je omgeving tot je en geniet van de aanwezigheid van je metgezellen.