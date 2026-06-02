Sony heeft een nieuwe controller uit de doeken gedaan die heel geschikt moet zijn voor mensen die van vechtgames houden. Het gaat om de FlexStrike die is voorzien van een pookje zoals in de arcadehal.

PlayStation FlexStrike

Voor wie een beetje hardhandiger met zijn controllers wil omgaan, en graag een stevig pookje gebruikt, is er straks een beter alternatief dan PlayStation 5’s dure controllers. Het gaat om de FlexStrike, een controller die aan de bovenkant een joystick heeft aan de linkerkant en acht knoppen aan de rechterkant. Die knoppen zijn het bekende vierkantje, rondje, driehoekje en kruisje, plus nog de R1, R2, L1 en L2 die op de gewone controller meer in de schouders van de controller zitten.

De FlexStrike belooft heel lekker te zijn om te gebruiken: hij heeft namelijk mechanische switches. Ook zitten er wisselbare restrictorgates op die bepalen hoe beweeglijk de stick is. Je kunt hem dan in een achthoek of alleen in een cirkel laten bewegen, afhankelijk van welke game je speelt. Ook is er een touchpad aanwezig, want dat zit natuurlijk ook op de normale PlayStation 5-controllers.

Het is de bedoeling dat je de controller makkelijk kunt meenemen en daarom doet Sony er ook een case bij voor onderweg. Het merk komt niet voor niets op 6 augustus met deze controller: dat is ook de releasedatum van een game die ongetwijfeld enorm veel met deze nieuwe controller zal worden gespeeld, namelijk Marvel Tokon: Fighting Souls. Het is een game waarvan wordt verwacht dat hij het goed gaat doen in de esports-scene. Of dat ook betekent dat de controller populair wordt in die tak van esport is afwachten.

Pulse Elevate Wireless

Daarnaast heeft Sony aangekondigd dat het met een Pulse-speaker komt. Het gaat om de Pulse Elevate Wireless Speaker die je in een set van twee koopt. Je kunt daarmee de audio van je games verbeteren: we weten er nog weinig van, alleen dat ze kegelvormig zijn. Veel mensen gebruiken al een soundbar, maar voor wie iets van Sony zelf wil zijn deze kegels wellicht een leuk cadeau, al moeten we daarvoor eerst de specificaties en de prijs afwachten.