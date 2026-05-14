Grappig: de Steam-controller schreeuwt naar je als je hem laat vallen

Gaming14 mei , 18:08doorLaura Jenny
Het is waarschijnlijk het bekendste filmgeluid uit de historie: de Wilhelm Scream. En die zit ook ingebakken in de Steam-controller van Valve. De Steam Machine is er nog niet, maar de controller wel en mensen lopen er volledig mee weg om zijn grappige audiobites. Als je hem laat vallen, dan is bijvoorbeeld die Wilhelm Scream te horen.

Wilhelm Scream

De Wilhelm Scream is een stockgeluid dat al ontzettend oud is: het komst uit de film Distant Drumps uit 1951 en werd door acteur Sheb Wooley uitgeroepen. Het is typisch zo'n schreeuw die je hoort als iemand van een grote hoogte valt. Hij heeft zijn naam te danken aan Private Wilhelm, een personage in een western uit 1953 genaamd The Charge at Feather River. De schreeuw zit in alle Star Wars-films en Indiana Jones-films voordat Disney Lucasfilm kocht.
Het is dus een stockgeluid dat volledig is ingebakken in popcultuur en dat maakt het zo grappig dat wanneer je de Steam Controller laat vallen of gooit, je deze schreeuw hoort:

doorLaura Jenny

