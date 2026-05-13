Philips OneBlade start eigen professioneel Fortnite-team

Steeds meer merken proberen gamers te bereiken via Fortnite, maar Philips OneBlade trekt het nu opvallend ver door. Het merk kondigt namelijk een eigen professioneel Fortnite-team aan en wordt daarmee naar eigen zeggen het eerste merk dat zelf actief een competitief Fortnite-team opricht én sponsort.

En eerlijk: dat voelt precies als het soort bizarre crossover waar Fortnite inmiddels om bekendstaat.

De zoektocht naar het team draait om Body Royale , een speciale Fortnite-map die eerder al door Philips OneBlade werd gelanceerd. Die map speelt zich af op een gigantisch menselijk lichaam waar spelers zich met een OneBlade-zwaard een weg moeten banen door bossen van gezichtsbeharing en enorme stoppels.

Fortnite als marketingplatform blijft groeien

Waar Fortnite ooit begon als battle royale-game, is het inmiddels uitgegroeid tot een gigantisch digitaal entertainmentplatform waar merken steeds vaker experimenteren met marketing, events en branded experiences. Eerder zagen we al samenwerkingen met:

Maar een volledig professioneel Fortnite-team dat direct vanuit een consumentenmerk wordt opgebouwd, is nieuw. Philips OneBlade probeert daarbij duidelijk meer te doen dan alleen een tijdelijke marketingactie. Het merk zet namelijk serieus in op community building rondom Fortnite en streamingcultuur.

Nederlandse streamer Weswoes betrokken

Voor de zoektocht naar spelers werkt Philips samen met verschillende Europese creators en streamers. In Nederland speelt gaming-influencer Weswoes daarin een belangrijke rol.

Via livestreams en online selectierondes worden spelers uitgedaagd om zich te bewijzen op de Body Royale-map. Uiteindelijk moeten de beste spelers doorstromen richting een officieel team dat later dit jaar volledig wordt onthuld.

De Nederlandse try-outs vinden plaats op 25 mei in de MediaMarkt Amsterdam Centrum. Hoe wordt het team gevormd:

Fase 1 – Open call & try-outs (25 mei, MediaMarkt Amsterdam Centrum).

Per land nemen gameliefhebbers het tegen elkaar op in competitierondes op de Body Royale-map. De Nederlandse try-outs vinden plaats in de MediaMarkt in Amsterdam, waarvan de inschrijvingen nu geopend zijn. Spelers moeten hun precisie en snelheid tonen terwijl ze over het unieke terrein navigeren. Per land plaatsen de beste spelers zich voor de volgende ronde.

Fase 2 – Bootcamp.

In deze ronde spelen de overgebleven deelnemers in een livestream tegen elkaar waarna ze doorgaan naar de skill set-streams. Elk van deze streams draait om een specifieke Fortnite-vaardigheid, waarbij de sterkste spelers zich uiteindelijk kwalificeren voor het bootcamp in Berlijn.

Fase 3 – Community Challenges & Finale.

De geselecteerde finalisten vormen samen het Philips OneBlade Fortnite-team en organiseren samen met streamers, waaronder de Nederlandse Weswoes, een reeks community challenges op Body Royale. Daarnaast maken zij kans op professionele coaching, exclusieve OneBlade-merch, hoogwaardige gaminggear, startplekken en wildcards voor Fortnite Cups en toernooien.

Van scheren naar esports

Wat deze campagne interessant maakt, is hoe ver Philips OneBlade het originele productconcept heeft doorgetrokken in Fortnite. De Body Royale-map draait namelijk volledig om gezichtsbeharing, stoppels en scheermessen. Het klinkt absurd, maar tegelijk past het verrassend goed binnen de overdreven stijl van Fortnite.

Spelers navigeren door gigantische haarlandschappen terwijl ze elkaar bevechten met OneBlade-zwaarden. Daarmee verandert een normaal verzorgingsproduct ineens in een soort game-mechanic. Dat klinkt misschien als pure marketing, maar het laat ook zien hoe merken steeds creatiever worden in de manier waarop ze jongeren proberen te bereiken.

De grens tussen gaming en lifestyle vervaagt steeds verder

Wat Philips OneBlade vooral slim begrijpt, is dat gamingcultuur tegenwoordig veel breder is dan alleen esports . Gamers volgen streamers, dragen merchandise, bouwen online identiteiten op en maken deel uit van communities die vaak veel groter aanvoelen dan traditionele sportfanbases.

Door zelf een Fortnite-team op te richten probeert Philips OneBlade onderdeel te worden van die cultuur in plaats van er alleen reclame omheen te hangen. Of het team uiteindelijk ook competitief succesvol wordt, moet nog blijken.