Philips Shaver i9000-serie: slimmer scheren met AI

Hygiëne en duurzaamheid: ook daar blinkt Philips in uit

Alle modellen uit de i9000-serie worden geleverd met een compacte, draadloze reinigingspod die je scheerapparaat in één minuut reinigt – tien keer effectiever dan met water. Bovendien is er gekozen voor duurzame materialen en een batterij die tot zeven jaar meegaat. De verpakking is papiergebaseerd en past binnen Philips’ bredere duurzaamheidsambities.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Philips i9000-serie is per direct beschikbaar via philips.nl met een adviesprijs vanaf €229,99. Afhankelijk van de uitvoering en functies loopt dit op bij de Prestige- en Ultra-modellen.

Een nieuwe standaard in mannelijke verzorging?

Met deze lancering positioneert Philips zich opnieuw als een voorloper op het gebied van groomingtechnologie. AI, realtime feedback en slimme hygiëne-oplossingen maken de i9000-serie tot een krachtige alleskunner die verder gaat dan alleen scheren.

Of je nu op zoek bent naar comfort, precisie of maximale personalisatie – de i9000-serie belooft een scheerervaring die je letterlijk op het lijf is geschreven.