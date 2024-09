Philips TV viert 20 jaar Ambilight

Ambilight TV – 20 jaar Europese expertise gecombineerd met de Taiwanese synergie

Sinds 2012 valt de televisie tak van het merk Philips onder de hoede van TP Vision met het hoofdkantoor in Amsterdam. Het is onderdeel van het Taiwanese TPV Technology, een van werelds grootste producenten van beeldschermen (zoals monitoren, public displays en televisies). Dat levert de organisatie synergievoordelen en toegang tot de globale markt van panelen, chipsets en andere onderdelen. Veel van de kennis en expertise komt echter nog altijd uit Europa. Designs komen van het prijswinnende designbureau in Amsterdam en miljoenen Ambilight TV’s rollen jaarlijks uit de fabriek in Gorzów in Polen.

Daarnaast vindt veel van alle beeldbewerking en technologische ontwikkeling plaats in het innovatiecentrum in Gent. De experts in het R&D Center zorgen voor de herkenbare Philips-beeldkwaliteit en brengen features die zich richten op de wensen en voorkeuren van de Europese consument.

Dieter Verlinde (Team Lead Picture Quality) over beeldbewerking en ontwikkeling in Gent “Tegenwoordig maken televisies gebruik van displays met verschillende technologieën. Goede LED, MiniLED of OLED panelen vind je bij alle bekende A-merken. Uiteraard is een kwaliteitsvol beeldscherm heel belangrijk, maar de uiteindelijke beeldkwaliteit wordt echter gestuurd en bepaald door de processor, software en beeldbewerkingstechnologie. Voor onze Europese markt vindt de ontwikkeling hiervan plaats in ons R&D centrum van Gent. Er worden algoritmes ontwikkeld, sinds vele jaren ook met AI, die de beeldervaring verder verbeteren. Dit gebeurt op basis van de specifieke wensen van de regio. Europeanen verkiezen doorgaans een natuurlijke en gebalanceerde weergave terwijl in Azië een meer flitsende en opvallende beeldweergave de voorkeur geniet. Ook Ambilight werd in de Benelux ontwikkeld (oorspronkelijk in Eindhoven en Brugge) voor het vermijden van vermoeide ogen bij het tv-kijken. Uiteindelijk is het gegroeid naar een systeem dat de totale kijkervaring verbetert. Ambilight TV brengt beeld- én lichtbeleving samen.”

De Philips-unieke technologie is doorontwikkeld in de twee decennia die volgden wat leidde tot de introductie van de “Next Gen-versie” in 2022. Dit jaar komen de experts uit Vlaanderen met “Ambilight plus” dat deze maand gelanceerd wordt met de introductie van “Anniversary Edition” Philips OLED+959 Ambilight TV. Die tijdens de recente EISA Awards al bekroond werd als Beste Home Theatre OLED TV 2024-2025.