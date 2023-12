​Philips The One review: Is deze 4K-Ambilight TV goed genoeg?

Philips-televisies zijn al jaren in trek en dat komt vooral door dat imposante Ambilight dat tegen je muur aan schijnt. Zelfs als je een muur hebt waarop een poster hangt, of een muur met reliëf hebt, dan springt dat licht eruit. Het is makkelijk om te zeggen dat een televisie fantastisch is door dat Ambilight: er is nog wel meer toch? We probeerden de nieuwe Philips The One uit: een 4K Ambilight-televisie van 65 inch.

Philips The One

The One is een beetje een televisie die je kiest als je geen zin heb om je er heel ver in te verdiepen, maar dat wil niet zeggen dat het geen bewuste keuze kan zijn. Het toestel heeft namelijk een heel goede prijs-kwaliteitverhouding en hierdoor weet je dat je waar koopt voor je geld.

Mijn eigen televisie is ook een The One, maar dan iets ouder, goedkoper en kleiner. Het reviewmodel dat we nu van Philips mochten lenen is met zijn 65 inch een stuk groter, en is ook aanzienlijk hoger in prijs: hij kost ongeveer twee keer zoveel als mijn ‘The One’. Maar je ziet het ook wel.

Het beeldscherm van The One is geen OLED: het is een andere schermtechnologie en die zorgt ervoor dat de prijs van de televisie relatief laag blijft, terwijl de beeldkwaliteit niet heel erg afneemt. Het toestel kan gewoon 4K weergeven en Ambilight tonen, maar qua geluidskwaliteit kan het toestel wel een soundbar gebruiken.

Onder mijn The One staat al jaren een Sonos om het geluid wat meer kracht en intensiteit te geven. Een aanrader dus als je voor dit televisietoestel gaat. Het voordeel aan die lagere prijs is immers dat je misschien wat geld overhoudt voor een soundbar.