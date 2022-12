​Maakt Philips TV weer een afstandsbediening op zonne-energie?

Philips kennen we als het bekende Nederlandse techmerk uit Eindhoven, maar inmiddels is het een heel ander bedrijf: meerdere bedrijven zelfs. De Hue-verlichting wordt bijvoorbeeld gemaakt door een ander bedrijf dan Philips-televisies. Voor de televisies is TP Vision verantwoordelijk, als zusterbedrijf van het Chinees/Koreaanse TPV. Eén van de locaties van TP Vision is Gent, waar het research and development-team van de televisiefabrikant te vinden is. We spraken met Nicolas Babled, hoofd van I&D binnen TP Vision over afstandsbedieningen, Friday Afternoon Projects en het aflopen van het Ambilight-patent.

TP Vision Philips besloot een joint-venture op te zetten voor het beheren van de Philips TV-business: TP Vision. In eerste instantie voor de televisies in het lagere prijssegment, maar sinds 2014 is het bedrijf volledig geïntegreerd en verhuisde het van Brussel naar Gent. Het doel van TP Vision is om de wereldwijde leider in schermen te worden. In Gent zit het team dat moet zorgen voor de innovaties op het gebied tv, zoals beeldkwaliteit, geluid en Ambilight: het 33 koppen tellende I&D-team, dat wordt geleid door Nicolas. Ambilight heeft bijvoorbeeld al veel veranderingen doorgemaakt. Het begon allemaal met een vrij simpele streep licht aan de zijkant en het ging volledig ‘kermis’ toen het Ambilux introduceerde, een televisie die geen lampjes, maar projectoren aan de zijkanten heeft en dus gedeeltes van wat er op het beeld te zien is op de muur projecteren. Heel intens en misschien iets te intens, waardoor we Ambilight nu kennen als ledjes aan de zijkanten van het scherm. Op dit moment kan alleen Philips TV het gebruiken, want dat heeft de patenten ervoor, maar het belangrijkste patent verloopt in 2027.

De toekomst van Ambilight Nicolas: “Ik weet niet of anderen het meteen zullen gaan kopiëren. We weten wel dat 85 procent van de mensen die Ambilight hadden, in hun nieuwe televisie weer voor Ambilight willen gaan. We zijn bezig met nieuwere varianten van deze technologie, maar daarvan onthullen we waarschijnlijk meer in 2024, op de twintigste verjaardag van deze technologie.” Om het team de ruimte te geven extra creatief aan de slag te gaan, introduceerde Nicolas Friday Afternoon Projects. “Het betekent dat je een paar uur per week aan eigen projecten kunt werken, die wel werkgerelateerd zijn. Zo is daar onder andere FAST uit voortgekomen: Framework Automating System Testing. Hierdoor kunnen mensen in Taiwan een probleem op een Nederlandse televisie sneller oplossen. Nicolas: “Ik las een artikel over een ander bedrijf die een soort Friday Afternoon Projects deed en ik vond het een goed idee. Ik was eerst engineer en ik zat maar code te schrijven en op een gegeven moment heb je behoefte aan even iets anders.”

Research en development “Daar zijn die Friday Afternoons perfect voor. Bovendien komen we zo op nieuwe, innovatieve ideeën die ook daadwerkelijk worden onderzocht en soms zelfs geïmplementeerd. Collegamanagers zeggen dan ‘maar dat is toch allemaal tijd die wordt gestolen van het grote project waaraan wordt gewerkt?’ Echter werken wij niet zozeer op basis van uren, maar vooral op basis van doelen. Als we in februari een nieuwe televisie presenteren, dan is er in de weken ervoor vaak wat minder tijd voor Friday Afternoons, maar dat kunnen mensen inhalen in de maanden na februari om zo hun eigen projecten te kunnen doen.” Het research en development-team bij TP Vision heeft ook veel overleg met andere merken. “Dat komt onder andere omdat we een belangrijke rol spelen in televisiestandaarden. Je moet die wel samen met andere merken ondersteunen. We zijn trots op onze leiderspositie in televisiestandaarden en we delen dan ook graag onze kennis. Alleen waar het gaat om beeldkwaliteit niet. Ik zeg altijd maar zo: de chefkoks ontmoeten elkaar, maar spreken niet over hun recepten. Kijk bijvoorbeeld naar big data: het is een heel geheimzinnige wereld waarin er veel data van gebruikers wordt verkocht. Ik ben blij dat wij hierin een andere manier van doen hebben gekozen, want TP Vision doelt niet op het verkopen van data.”

Afstandsbediening op zonne-energie Op het gebied van Big Data wil TP Vision stappen maken. Zo wil het geen langetermijnbruiksovereenkomsten hebben, maar gewoon één pagina met daarop waar je allemaal mee akkoord gaat door een Philips-televisie te gebruiken. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld een algoritme om de ervaring te verbeteren die de Philips TV-consumenten hebben tijdens het gebruik van hun apparaat (het gebruik ervan vereenvoudigen, de kwaliteit verbeteren, de gebruikerservaring, enzovoort). De televisiewereld boekt veel vooruitgang, maar niet alles gaat even snel. Dat ziet Nicolas ook. “Kijk bijvoorbeeld naar duurzaamheid. Door regels vanuit de overheid meoten we zorgen dat de televisie steeds duurzamer wordt, maar we weten dat mensen simpelweg niet kiezen voor de ecomodus van de televisie, ook al bouwen we die er geheel volgens de regels wel in. Een aantal jaren geleden hebben we bijvoorbeeld een afstandsbediening geïntroduceerd op zonne-energie en soms overwegen we die terug te brengen. Echter voor wat betreft recycling ben ik daar geen voorstander van. Je kunt beter een afstandsbediening maken die met USB-C kan worden opgeladen en die is gemaakt om gerecycled te worden.”

Geïntegreerde setupbox Nog andere innovaties die er mogelijk aankomen voor Philips-televisies? “We willen er naartoe dat de setupbox geïntegreerd is in de televisie. Dat scheelt ook stroom, want die setupbox verbruikt 30/40 watt als hij aanstaat en ook wel wat wanneer hij uitstaat. Bouw je hem in de televisie, dan kun je dat energieverbruik beter beïnvloeden. Ook denk ik dat er veranderingen gaan komen in de wereld van streamingdiensten. In Denemarken is er bijvoorbeeld een puntensysteem: je krijgt elke maand bijvoorbeeld 100 punten, en een Netflix-abonnement is 15 punten en Disney+ bijvoorbeeld ook. Je kunt dan heel makkelijk elke maand schakelen welke streamingdiensten je wel of niet wil hebben, terwijl je hetzelfde bedrag betaalt. Het wordt dan meer à la carte en ik denk dat dat met zoveel streamingdiensten veel meer aanspreekt.” Ooit was Philips het grootste televisiebedrijf ter wereld, maar dat is het nu niet meer. Het doet het nog steeds heel goed, mede door Ambilight, maar het realiseert zich ook dat alle televisiemakers de schermen van LG koopt en daarop moet voortbouwen. Ambilight is een groot deel van dat voortbouwen en dat wat Philips-televisies uniek maakt, maar nu het einde van het patent eraan zit te komen, timmert het bedrijf nog harder aan de weg om die concurrentie voor te blijven. Het schijnt een enorm innovatieve televisie in de maak te hebben, die niet in februari wordt onthuld (wanneer er wel een andere televisie wordt onthuld), maar hopelijk later in 2023 of 2024. Zou die een afstandsbediening op zonne-energie hebben? We denken van niet, maar we verwachten wel flinke vernieuwing op het gebied van Ambilight.