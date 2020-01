Nieuwe Fortnite-emote wordt gebaseerd op TikTok-dansje

Schaduwboksen, Carltons dansje, de Shaolin sit-up: het zijn slechts een paar van de tientallen emotes die je kunt kiezen in Fortnite. En daar komen er meer bij, want je kunt nu een origineel danspasje in TikTok laten zien en kans maken om ook daadwerkelijk zo’n emote op je naam te hebben in het immens populaire Fortnite.



Emotes in Fortnite

Een emote in Fortnite is, zoals de naam al doet vermoeden, een manier om je emoties te laten zien. Je kiest ze om de tegenstander op het slagveld nog net even een trap na te geven, maar dan in de vorm van een leuk pesterijtje.

In principe zijn emotes gratis, maar er zijn er ook veel die je aanschaft door V-bucks te gebruiken. V-bucks zijn de valuta van Fortnite en die kosten je echt geld om aan te schaffen. Je kunt daardoor wel een Dab doen of een Electro Shuffle, maar je kunt je afvragen of je die emotes het geld waard vindt.

Op Xbox One en PlayStation 4 kun je je personage laten dansen door naar beneden te drukken op de D-pad. Op pc en Mac gebruik je hiervoor de B-knop of tik je /dance in het chatvenster. Je weet in principe niet welke emote er komt. Je kunt jezelf echter ook ‘bewapenen’ met een aantal emotes, die je dan kunt tonen met het emotewiel.