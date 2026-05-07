Star Fox maakte zijn opwachting in de Mario Galaxy Movie, maar daarna werd het toch een beetje stil rondom het personage. Stilte voor de storm, zo blijkt, want er is wel degelijk een Star Fox-game in aantocht. In een speciale Nintendo Direct werd het spel aangekondigd.

Star Fox op de Switch

Fox McCloud was een populair figuur in de nieuwe Mario Galaxy Movie en dat is maar goed ook, want er komt een game aan. Hij komt met allerlei bekende gezichten uit de franchise naar de Nintendo Switch 2. Nu blijkt natuurlijk pas dat die game al heel lang in ontwikkeling is. Hij komt namelijk al op 25 juni uit. Het is een grote verrassing voor de fans, die Nintendo goed stil heeft weten te houden.

Het gaat om de originele Star Fox 64, die uit 1997 komt. Toen was het de Nintendo 64, maar nu is het dus de Switch 2. Nintendo zegt hem in vernieuwde glorie uit te brengen, wat betekent dat het geen nieuw Star Fox-verhaal is, maar een remake of remaster. Het is een on-rail-shooter, dus dat belooft een enorme herspeelbaarheid.

Wel worden er nieuwe dingen aan het spel toegevoegd, waaronder natuurlijk aanzienlijk betere graphics. Ook is er een nieuwe online vier tegen vier luchtgevechtoptie en kun je spelen met de muis-modus van de JoyCons. Er zijn verschillende vaartuigen om te gebruiken, waaronder zelfs een onderzeeër. Je kunt realistische personage-avatars gebruiken terwijl je speelt en die kan zelfs je uitdrukkingen en bewegingen imiteren als je online speelt (via GameChat). Je kunt daarnaast ook de N64-controller gebruiken voor een retrogevoel.

Star Fox kenmerkt zich door luchtgevechten, ten opzichte van shooters of sidescrolling games . Het is on-rail, wat misschien gek klinkt in combinatie met luchtgevechten, maar uiteindelijk neerkomt op 'je wordt gevlogen' en het is aan jou om onderweg zoveel mogelijk te raken, terwijl je daarbij ook nog naar het gegrap van de crew meekrijgt. En de crew lijkt in het nieuwe deel ook flink te zijn opgepoetst. Of ja, nieuw deel, remake: in ieder geval is het fijn om meneer McCloud weer terug te zien in gamevorm.

Star Fox verschijnt op 25 juni exclusief op Nintendo Switch 2.