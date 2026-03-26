Nintendo Switch 2-games kopen? Dat doe je beter nu dan binnenkort, want ze worden duurder. Het voelt alsof de console nog maar net uit is, en Nintendo had de games al duurder gemaakt, maar nu zit er dus een prijsstijging in de pijpleiding voor de spellen. Vanaf mei stijgen de prijzen, dus als je nog een investering in een game wil doen, dan is dit de tijd.

Switch 2-games worden duurder

Het gaat echter niet om alle Switch 2-games: de downloadbare varianten blijven namelijk wel dezelfde prijs. Het zijn alleen de fysieke cartridges die duurder worden en dat klinkt ook logischer: die moeten helemaal gemaakt en verscheept worden. Vanaf 21 mei worden die fysieke games duurder. Het begint met Yoshi and the Mysterious Book, dat 69,99 euro als cartridge kost en 59,99 euro in de eShop. Deze platformgame is onderdeel van de Nintendo-eigen games en dat zijn precies de spellen die duurder worden. Het gaat namelijk alleen om spellen die exclusief voor de Switch 2 verschijnen.

"Nintendo- games bieden dezelfde ervaring, of ze nu in fysieke of digitale vorm verschijnen. Deze verandering is enkel een weerspiegeling van de verschillende kosten die gepaard gaan met de productie en distributie van elk formaat, en biedt spelers meer keuze in hoe zij Nintendo-games kunnen kopen en spelen," zegt Nintendo. Het bedrijf merkt op dat winkeliers vrij zijn om te vragen wat ze willen voor fysieke en digitale spellen, maar doorgaans volgen ze de richtlijnen van Nintendo zelf wel.

Prijsstijging van games

Het is afwachten of het bij alle games een tientje is qua prijsstijgingen. Hoewel je kunt stellen dat verzamelaars dan maar pech hebben, zijn er toch wel veel nadelen aan downloadbare spellen: ze nemen veel ruimte in op je console en je kunt ze niet tweedehands aanbieden. Om die redenen kopen ook niet-verzamelaars liever fysieke spellen, maar dat wordt nu dus een iets duurdere hobby.