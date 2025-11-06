Grand Theft Auto VI weer uitgesteld: je moet een jaar wachten

Bel je baas, want je moet je vrije dagen voor Grand Theft Auto VI aanpassen. De game komt niet meer uit op 26 mei 2025, maar op 19 november 2026. Dat betekent dat je vanaf het moment van schrijven nog ruim een jaar op de game moet wachten.

Grand Theft Auto VI

Het werd al verwacht, maar bij het bespreken van de cijfers van Rockstar-moederbedrijf Take-Two is duidelijk geworden dat GTA 6 dus een half jaar later verschijnt. Jammer, want eigenlijk zou de game op dit moment al uit zijn. Hij is nu dus voor de tweede keer uitgesteld. Het is spijtig nieuws voor Rockstar, dat op dit moment ook al andere problemen heeft.

Het is niet alleen jammer voor gamers die fan zijn van GTA, het is ook jammer voor de rest van de gamesindustrie. Er zijn gamemakers die angstvallig hun games even niet uitbrengen met GTA om de hoek: mensen kunnen het geld maar een keer uitgeven en vaak houden ze hun hand dan ook op de knip tot de nieuwe Grand Theft Auto uit is.

Game-industrie houdt zijn adem in

Het is dus al een tijdje wat karig als het om gamereleases gaat. Tegelijkertijd kan dit lange uitstel ervoor zorgen dat andere gamemakers nu juist wel durven: laten we het hopen. Er komt dit jaar nog een grote gameshow aan, namelijk die van PlayStation, dus het zal ons niet verbazen als er dan games worden aangekondigd die in het eerste half jaar van 2026 verschijnen.

We hoopten nog dat Rockstar dit slechte nieuws zou verpakken in combinatie met een nieuwe trailer voor de game, maar we moeten het nog even met de twee trailers doen die tot nu toe zijn uitgegeven. Hieronder zie je nummer twee. Nu weet je dus dat je in de winter van 2026/2027 naar Miami zal afreizen met GTA VI: dat wordt een warme winter dus.