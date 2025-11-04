De Nintendo Switch 2 blijkt een monstersucces

De cijfers

Nintendo heeft vandaag zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt voor het kwartaal dat eindigde op 30 september. Daaruit blijkt dat er in het afgelopen kwartaal 4,54 miljoen exemplaren van de Switch 2 aan winkels wereldwijd zijn verkocht. In totaal komt de teller daardoor op 10,36 miljoen geleverde Switch 2-exemplaren te staan.

Ook de eerste Nintendo Switch blijft nog doorverkopen. Het afgelopen kwartaal zijn er 0,91 miljoen exemplaren van die console aan winkels verkocht, waardoor het totale aantal op 154,01 miljoen komt te staan – enkele miljoenen verwijderd van de bestverkochte spelcomputer ooit, de PlayStation 2.

De sterke verkoopcijfers hebben Nintendo er toe aangezet hun verwachtingen voor het gehele fiscale jaar, dat eindigt op 31 maart 2026, bij te stellen. Nintendo verwachtte in eerste instantie in dat complete jaar 15 miljoen exemplaren van de Switch 2 te leveren, maar verwacht nu dat dit er 19 miljoen exemplaren worden. Gezien de indrukwekkende verkoopcijfers is het niet gek dat het bedrijf zo positief is.