De Nintendo Switch 2 blijkt een monstersucces

Er is geen ontkomen meer aan: de eerder dit jaar uitgekomen Nintendo Switch 2 is een gigantisch verkoopsucces. Nintendo heeft recente verkoopcijfers gedeeld en het is duidelijk dat de populariteit van de eerste Switch zonder pardon wordt voortgezet.
De Nintendo Switch 2 verscheen afgelopen juni, dik acht jaar na de release van de eerste Switch. Niet iedereen was overtuigd van de mogelijkheid dat Nintendo het succes van de eerste Switch kon voortzetten met de opvolger. Het bedrijf heeft in het verleden wel vaker moeite gehad met het opvolgen van een succesvolle spelcomputer – denk aan de transitie van de Wii naar de Wii U. Maar alle zorgen over een misstap blijken ongegrond: de Switch 2 vliegt als zoete broodjes over de toonbank.
Nintendo heeft vandaag zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt voor het kwartaal dat eindigde op 30 september. Daaruit blijkt dat er in het afgelopen kwartaal 4,54 miljoen exemplaren van de Switch 2 aan winkels wereldwijd zijn verkocht. In totaal komt de teller daardoor op 10,36 miljoen geleverde Switch 2-exemplaren te staan.
Ook de eerste Nintendo Switch blijft nog doorverkopen. Het afgelopen kwartaal zijn er 0,91 miljoen exemplaren van die console aan winkels verkocht, waardoor het totale aantal op 154,01 miljoen komt te staan – enkele miljoenen verwijderd van de bestverkochte spelcomputer ooit, de PlayStation 2.
De sterke verkoopcijfers hebben Nintendo er toe aangezet hun verwachtingen voor het gehele fiscale jaar, dat eindigt op 31 maart 2026, bij te stellen. Nintendo verwachtte in eerste instantie in dat complete jaar 15 miljoen exemplaren van de Switch 2 te leveren, maar verwacht nu dat dit er 19 miljoen exemplaren worden. Gezien de indrukwekkende verkoopcijfers is het niet gek dat het bedrijf zo positief is.
Er is dus geen twijfel over mogelijk: de Nintendo Switch 2 is net zoals zijn voorganger een succesverhaal, en Nintendo gaat daar de komende jaren ongetwijfeld de vruchten van plukken. De Switch 2 is nog maar sinds juni verkrijgbaar, maar doordat de console al zo snel zoveel verkoopt, zullen ook games sneller en meer verkopen, wat natuurlijk meer geld in het laatje van Nintendo en andere gameontwikkelaars brengt.
Dat is nu al te merken: van Mario Kart World, dat op release van de Switch 2 beschikbaar kwam, zijn nu al 9,57 miljoen exemplaren verkocht. Dat komt mede door het feit dat er een bundel beschikbaar is waarin de game met de console wordt gebundeld, maar toch is het indrukwekkend dat bijna alle Switch 2-eigenaren ook deze kartracer in huis hebben. Een maand later kwam Donkey Kong Bananza uit, en daar zijn inmiddels ook al 3,49 miljoen exemplaren van verkocht.
Niets wijst er op dat dit verkoopsucces de komende maanden of jaren gaat afzwakken. Nintendo heeft dan ook een hoop games in de planning die het succes alleen maar kunnen vergroten. Zo is onlangs nog Pokémon Legends: Z-A uitgekomen – het aantal verkochte consoles dat die gamerelease heeft opgeleverd, is nog niet bij het hierboven genoemde aantal opgeteld. Aanstaande donderdag staat daarnaast The Legend of Zelda: Age of Imprisonment op de planning, op 20 november volgt de racegame Kirby Air Riders en op 4 december kunnen fanatieke spelers aan de slag met het actievolle avontuur Metroid Prime 4: Beyond.
Ook andere uitgevers weten de Switch 2 al te vinden. Met spellen als Star Wars Outlaws, Cyberpunk 2077 en Split Fiction valt er al behoorlijk wat te kiezen, en aankomende december komt een van de populairste franchises van de laatste decennia naar de Switch 2 in de vorm van Assassin’s Creed Shadows. Vroeg in het nieuwe jaar volgt ook Final Fantasy 7 Remake.
Hoewel Nintendo expres niet te ver vooruitblikt als het aankomt op gamereleases, weten we ook al dat er volgend jaar een aantal grote namen op stapel staan. Zo slaat Mario aankomende februari een balletje in Mario Tennis Fever en combineert Pokémon Pokopia aankomend voorjaar de razend populaire Pokémon-reeks met een Animal Crossing-achtig concept.
En over Animal Crossing gesproken: die game, waarin je op een eiland een eigen dorp met dierlijke bewoners opbouwt, was tijdens de coronapandemie een gigantische hit. Inmiddels zijn er tientallen miljoenen exemplaren van dat spel verkocht. Het is dan ook niet voor niets dat Nintendo begin volgend jaar een Switch 2-upgrade voor dat spel uitbrengt in de hoop dat succes weer aan te wakkeren. Dankzij een bijhorende gratis update kunnen fanatieke spelers zelfs nieuwe avonturen op hun eiland beleven.
Zoals gezegd was er op voorhand enige twijfel of het wel een goed idee was dat Nintendo hun concept voor een hybride console – een spelcomputer die zowel op tv gespeeld kon worden en als draagbare spelcomputer gebruikt kon worden – zo letterlijk voort zou zetten met de Switch 2. Zouden consumenten wel interesse hebben in een apparaat dat zoveel leek op de Switch, inclusief de nagenoeg gelijke naam?
Nintendo heeft met deze verkoopcijfers bewezen dat het erg goed weet wat het doet. Een succesvolle toekomst voor de Switch 2 lijkt dan ook zo goed als zeker, en daar plukken mensen met een Switch 2 in huis de vruchten van. De goede verkoop van de spelcomputer zorgt er immers voor dat het apparaat een lang leven beschoren is, vol met toffe games om te spelen.