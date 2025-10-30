30.10.2025
Er worden steeds minder Xbox’en verkocht

By: Laura Jenny

Microsoft heeft zijn nieuwe kwartaalcijfers bekendgemaakt en die zien er niet goed uit voor Xbox. Er wordt steeds minder hardware verkocht. Minder consoles dus, juist in een periode waarin de ‘eerste Xbox-handheld’ werd geïntroduceerd.

Xbox-verkopen duiken naar beneden

Je zou kunnen zeggen dat het logisch is, als je kijkt naar de Series X en S. Die consoles zijn inmiddels al vele jaren uit. Natuurlijk lopen die verkopen terug. Maar met juist net de ASUS ROG Xbox Ally uit is het een ander verhaal. Bovendien is de daling enorm. Het laatste kwartaal van 2024 werden er nog 42 procent meer consoles verkocht. Maar ook kijkend naar jaar op jaar valt het tegen: 29 procent naar beneden maar liefst.

Toch ligt dat niet helemaal bij de gamers of Microsoft alleen. Het zijn ook inflatie en handelstarieven die zeker niet helpen. Toch is het duidelijk dat Microsoft ook ziet dat die hardware niet echt meer is waar het het van moet hebben. Geen wonder dus dat het zegt dat het exclusiviteit van games een ouderwetse insteek vindt en dat het na al die jaren eindelijk met een eigen handheld komt, die niet van eigen makelij is.

Meer games en software

Bovendien heeft Microsoft het met zijn Xbox-afdeling wel goed gedaan als het om software gaat. Echter ook weer niet zo goed dat het hele ontslagen kon voorkomen: diverse projecten zijn geannuleerd en ontwikkelaars ontslagen. De groei is namelijk minimaal. Het is goed dat Microsoft in zijn pc-business wel die groei ziet, namelijk met 6 procent jaar op jaar. Ook met dingen als Cloud gaat het Microsoft juist voor de wind. Het bedrijf zelf heeft dus zeker geen problemen of zorgen, maar het is wel de vraag of we nog wel hardware van Microsoft kunnen verwachten, aangezien het zo hard werkt aan het beschikbaar maken van zijn games op andere platforms, waarover we ook al eerder schreven.

Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

