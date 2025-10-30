Er worden steeds minder Xbox’en verkocht

Toch ligt dat niet helemaal bij de gamers of Microsoft alleen. Het zijn ook inflatie en handelstarieven die zeker niet helpen. Toch is het duidelijk dat Microsoft ook ziet dat die hardware niet echt meer is waar het het van moet hebben. Geen wonder dus dat het zegt dat het exclusiviteit van games een ouderwetse insteek vindt en dat het na al die jaren eindelijk met een eigen handheld komt, die niet van eigen makelij is.

Meer games en software

Bovendien heeft Microsoft het met zijn Xbox-afdeling wel goed gedaan als het om software gaat. Echter ook weer niet zo goed dat het hele ontslagen kon voorkomen: diverse projecten zijn geannuleerd en ontwikkelaars ontslagen. De groei is namelijk minimaal. Het is goed dat Microsoft in zijn pc-business wel die groei ziet, namelijk met 6 procent jaar op jaar. Ook met dingen als Cloud gaat het Microsoft juist voor de wind. Het bedrijf zelf heeft dus zeker geen problemen of zorgen, maar het is wel de vraag of we nog wel hardware van Microsoft kunnen verwachten, aangezien het zo hard werkt aan het beschikbaar maken van zijn games op andere platforms, waarover we ook al eerder schreven.