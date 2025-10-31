Je kunt een eigen huisdiertje kiezen in Fortnite

Fortnite wordt voorzien van een vrolijke update, namelijk eentje waardoor je met een trouwe viervoeter kunt gaan rondlopen. Ook als je liever een tweevoeter hebt of een dier met alleen maar vinnen, dan kun je in Fortnite terecht. Het introduceert namelijk Sidekicks die met je meegaan op avontuur.

Sidekicks in Fortnite

Sidekicks zijn te vinden in Battle Royale en LEGO-Fortnite. Je kunt je Sidekick zelf ontwerpen en ze ook een persoonlijkheid meegeven. Er zijn ook nieuwe Sidekick Points die je kunt verdienen als je veel met je huisdier omgaat. Van die punten kun je weer hoedjes en andere accessoires voor je huisdier kopen.

De sidekicks komen niet allemaal tegelijk: het begint op 1 november in de Battle Pass met Peels, maar op 7 november wordt het pas echt leuk, want dan verschijnen Bonesy, Spike en Lil’ Raptor. Ben je een kattenmens, dan heb je meer geduld nodig, maar ook daar wordt iets voor geregeld.