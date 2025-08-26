De Gorillaz stormen Fortnite binnen in nieuw Fortnite Festival

Het Fortnite Festival is jarig, want het is alweer het tiende seizoen. In eerdere jaren zagen we hoe Lady Gaga, Metallica en bijvoorbeeld Bruno Mars headliners waren, maar dit jaar is dat een band die zich perfect vertaald naar een gamewereld: de virtuele mensen van Gorillaz.

Fortnite x Gorillaz

Epic Games laat weten dat het Fortnite Festival vandaag begint en de Britse band heeft een eigen Main Stage waar ze optreden. Noodle, 2D, Murdoc en Russell zetten bovendien hun grote hit Clint Eastwood klaar als Jam Track en er is een nieuwe ritmegame beschikbaar waarbij je als een soort Guitar Hero-speler op het juiste ritme je eigen muziek kunt maken.

Nieuw is onder andere dat er ‘Good’ wordt gezegd als je het bijna ‘Perfect’ doet en dat je het ook kunt uitschakelen, dat je nummers in de Stage Music Library nu op lengte van de song of intensiteit van de song kunt sorteren en dat je tijdens het stemmen van je gitaar nu ook kunt spelen zodat je het beter kunt uitproberen.

Noodle & 2D

In de Fortnite Shop staat een Noodle & 2D-bundel klaar met onder andere een gitaar, een megafoon, een microfoon en meer, gebaseerd op de gitarist en frontman van de band. Voor meer informatie over dit muziekfeest binnen Fortnite kun je op de Fortnite-site terecht.