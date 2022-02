Redenen om ultiem blij te zijn dat Wii Sports voor Switch komt

Er is veel om gevraagd, maar nu komt het er eindelijk: Wii Sports voor Nintendo Switch. Om precies te zijn zelfs Switch Sports, want het is niet gewoon een port van de game die hielp Nintendo’s Wii-console zo groot te maken. Tijd voor een goede nostalgietrip met een snufje toekomst, want er zijn veel redenen om een gat in de lucht te springen van dit nieuws.

Pure nostalgie Het eerste waar we aan denken bij Wii Sports, dat is natuurlijk die geestige Mii-poppetjes die dankzij de Wii zo beroemd werden. Je oma werd een Mii, jijzelf veranderde je Mii waarschijnlijk elke week en dan waren er nog allerlei pogingen om Mii’s te maken van huisdieren. De Mii’s stelen de show in Wii Sports, want hiermee speel je de sporten. Wii Sports was ook een standaard game bij de Wii, want het was bedoeld om mensen te laten zien hoe je bewegend kon gamen met het apparaat. Uiteindelijk heeft het bewezen dat het zelfs oma’s in bejaardenhuizen en mensen in revalidatiecentra enorm kon helpen (en aan het gamen kon krijgen!)

Je kunt weer even bewegen Ja, want met Wii Sports werden gamers die normaal op de bank geplakt zaten geïnspireerd om te gaan staan en te bewegen. In 2006 stonden we allemaal in onze huiskamers te gamen. Natuurlijk kon je ook zittend bowlen en tennissen, want alleen je armbewegingen werden geregistreerd, maar het is net even leuker als je staat en nog eens een lamp raakt of het hoofd van een medespeler. Zolang die Remote (de controller van Wii) tenminste maar niet in de televisie belandde…

Nieuwe sporten Wii Sports bood een handjevol sporten, waaronder bowlen, tennissen, boksen en golfen. Tennis, bowlen en chambara (zwaardvechten) worden meegenomen van Wii Sports naar Switch Sports, maar daarnaast komen er ook nieuwe sporten bij: voetbal, badminton en volleybal, met later ook nog golf. Ditkeer gebruik je alleen niet de remotes om te gamen, maar de Joy-cons van Switch, waarin ook gyroscopen zitten om te registreren welke beweging je maakt. Om voetbal te spelen, krijg je bovendien nog een beenband bij het spel, zodat ook die bewegingen worden vastgelegd.

Speedrunners en streamers kunnen hun lol op Je zou het misschien niet zo één-twee-drie verwachten, maar wist je dat speedrunners gek zijn op Wii Sports? Vooral golfen wordt regelmatig gespeedrunt en het feit dat dit nu weer terugkomt, dat is natuurlijk geweldig nieuws voor streamers en mensen die een Guinness World Record op hun naam willen schrijven. Streamers kunnen deze gamers ook online tegen anderen spelen, waardoor je leuke samenwerkingen kunt verwachten. Kortom, dit zou zomaar eens de streamgame van de zomer kunnen worden.

Switch is volwassen genoeg De reden dat er niet meteen al een game als Switch Sports is verschenen, dat heeft waarschijnlijk alles te maken met hoe Nintendo Switch in de markt wilde zetten. Bij Switch is het nooit de bedoeling geweest om mensen aan het bewegen te krijgen of om extreem in te zetten op families. Wii werd door veel gamers weggezet als een ‘te casual’ gameconsole en dat lot wilde Nintendo waarschijnlijk niet voor Switch. Immers werd Wii op een gegeven moment doodgegooid met de ene na de andere slechte ‘casual’ game. Logisch, want Wii Sports was bijvoorbeeld een groot succes en staat met 83 miljoen verkochte stuks nog steeds te boek als het meestverkochte Nintendo-spel. Switch is gelukkig na al die jaren inmiddels volwassen genoeg (en zelfs heel veel verkocht), waardoor deze stap nu wel kan worden gezet zonder hiermee aan het imago van het apparaat te morrelen.

Switch Sports verschijnt op 29 april 2022: al bijna dus.