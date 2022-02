​Nintendo Switch is in de Benelux meer verkocht dan Wii

Nintendo Wii was een gigantisch succes: er werden er 1,5 miljoen verkocht in de Benelux en wel 101,6 miljoen over de hele wereld. Maar, hoe doet Nintendo Switch het? De meest recente console van het Japanse gamebedrijf is wereldwijd al 103,5 miljoen keer over de toonbank gegaan. Goed nieuws voor de Benelux, want inmiddels overtreft Switch in onze regio de verkoopaantallen van Wii.



Wii en zijn casual games

Waar Wii de console was waarmee we van de bank kwamen om net te doen alsof we echt aan het bowlen waren, was het ook de console waarop heel veel goedkoop geproduceerde crapgames verschenen (toen bekend als ‘casual games’). Switch heeft daar gelukkig niet zo’n last van, en het is waarschijnlijk zijn stevige line-up die ervoor zorgt dat deze console zo populair is.

Met games als Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Daarnaast is vorige week het veelbesproken Pokémon Legends: Arceus verschenen en komen er ook nog allerlei titels aan, zoals Kirby en de Vergeten Wereld en Triangle Strategy.