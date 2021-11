​Gameconsoles stegen 25 procent in prijs door de pandemie

Er is een flink tekort aan gameconsoles en als je er al één kunt bemachtigen, dan is die waarschijnlijk aanzienlijk duurder dan je zou verwachten. PlayStation 5-consoles zijn gestegen van zijn oorspronkelijke adviesprijs van 399,99 euro naar 499,99 euro. Een typisch geval vraag en aanbod, want door onder andere het chiptekort worstelt Sony met de productie van zijn gloednieuwe console.

Gameconsoles duur in Nederland Nederland staat qua duurste landen voor elektronica op de dertiende plaats van de 50 landen die zijn onderzocht. Gelukkig is de prijs van elektronica in het algemeen niet heel afwijkend, namelijk 6 procent, maar op een paar gebieden toont ons land uitschieters. Niet alleen gameconsoles zijn veel duurder geworden: in Nederland stegen die prijzen met 25 procent, terwijl die van grafische kaarten zelfs toenam met 89,09 procent. Het onderzoek is gedaan door elektronicaverhuurbedrijf Grover en het deed metingen tussen 10 september en 10 oktober 2021. De onderzoekers hebben gekeken naar verschillende factoren om tot hun bevindingen te komen: wisselkoersen, detailhandelprijzen, belastingen en de toeleveringsketen hebben allemaal invloed op de prijs van gadgets. En laten we ook niet de beschikbaarheid vergeten, want in veel landen wordt PlayStation 5 gewoon gemeld als uitverkocht. Ook Nintendo Switch en in iets mindere mate Xbox Series X kampen met flinke tekorten.

Top 3 in Europa Het duurste land om je techgadgets te kopen, dat is Argentinië. Hier wijkt de prijs van elektronica gemiddeld zo’n 67 procent af. Ook Nigeria, Brazilië, Colombia en IJsland zijn landen waar burgers te maken hebben met flinke prijsstijgingen binnen de elektronica. Vergelijken we onszelf met andere Europese landen, dan staan we er slecht voor. Griekenland staat op 1, Turkije op 2 en Nederland op 3. In het onderzoek zijn ook smartphones en andere elektronicagadgets meegenomen, maar die laten in Nederland aanzienlijk minder grote afwijkingen zien. Wat vooral opvalt, dat is dat gameconsoles die inmiddels al een jaar uit zijn, of in het geval van Nintendo Switch zelfs al jaren uit zijn, niet goedkoper worden. We zijn het als consumenten inmiddels gewend dat er wel een lite-opvolger komt waardoor de prijs van consoles lager wordt, naast dat deze meestal naarmate de tijd vordert sowieso lager worden. Die tijd lijkt nu voorbij.

Wachten op een PlayStation 5 Er is vooralsnog ook geen zicht op beterschap, waardoor je als afwachtende gamer met de hand op de knip waarschijnlijk nog heel lang zal moeten wachten tot die populaire PlayStation 5 afneemt in prijs. En vooral: toeneemt in voorraad.