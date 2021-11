​Nintendo moet het qua inkomsten vooral hebben van games

Erg leuk, zo’n Switch Online-abonnement, maar daar heb je wel een Switch voor nodig. Inmiddels heeft Nintendo aangegeven dat het verwacht minder consoles te verkopen door het aanhoudende chiptekort. Sinds de Switch verscheen in 2017 zijn er al 92 miljoen stuks verkocht van de console. Het afgelopen kwartaal was het 3,8 miljoen. Het is een veelgehoorde kandidaat voor Black Friday-verkopen, maar nu Nintendo al aangeeft dat het chiptekort zal zorgen voor minder Switch-consoles op de markt is de vraag of dat wel klopt, en of er wel genoeg zijn voor de feestdagen. Zeker de nieuwe Switch OLED had hoge ogen kunnen gooien.

Waarschijnlijk zijn Nintendo-gamers van oudsher wat vaker verzamelaars, omdat Nintendo al zo oud is, maar blijkbaar kopen die ook nog steeds veel games. Fysieke titels blijven enorm in trek bij Nintendo, dat het afgelopen kwartaal 57 procent van zijn omzet uit games haalde. Tegelijkertijd gaat ook de digitale software steeds beter: 22 procent van de omzet komt uit digitale spellen en het Switch Online-abonnement.

Minder Switch-consoles door chiptekort

Qua games merkt Nintendo dat The Legend of Zelda: Skyward Sword HD populair blijft, net als Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing: New Horizons. Die laatste wordt binnenkort van een gratis update voorzien en wordt gezien als dé coronagame. Je kunt er heel veel in doen, maar je hoeft er niets in te doen, uiteindelijk gaat het vooral om bronnen aanboren en je huis en eiland mooi maken en uitbreiden.

Het is jammer om te zien dat de chips zo’n groot probleem zijn. Nintendo verwacht hierdoor dit jaar geen 25,5 miljoen Switches te verkopen, maar slechts 24 miljoen. Aan de andere kant denkt Nintendo wel meer winst te gaan genereren, dus het heeft vooral veel hoop op de verkoop van games. Er staan vooralsnog geen heel spannende releases op de agenda voor de feestdagen, maar gamers zijn duidelijk nog wel even zoet met Animal Crossing als die nieuwe update er straks is.