Animal Crossing: New Horizons kunnen we nu goed gebruiken

Dat binnen zitten, die kans op een lockdown, niet op vakantie kunnen gaan, je zou er bijna van bij de pakken neer gaan zitten. Doe dat niet, want er zijn middelen waarvan je helemaal ontspannen wordt. We hebben het bijvoorbeeld over Animal Crossing: New Horizons, dat je niet alleen een virtueel vakantieoord vol vrolijke vibes biedt, maar ook nog eens een heerlijk ontspannen geest.

Animal Crossing is heerlijk rustig Niet alle gamers trekken Animal Crossing even goed, want het is een spel dat vooral de echte verzamelaars aanspreekt. Bovendien kan het schattige uiterlijk van deze Nintendo-titel je afschrikken. Hopelijk leer je ervan te genieten, want dan heb je aan Animal Crossing een heerlijk rustige game waarin je als een gek kunt gaan verzamelen, gaan vissen, huizen stylen of de sociale tijger kunt uithangen.

Het spel zit als volgt in elkaar. Je bent een mannetje of vrouwtje dat gebruik mag maken van het ‘onbewoonde eiland-pakket’ van de Animal Crossing-bekende Tom Nook. Nook is een wasbeer die altijd allerlei bedrijfjes heeft en ditmaal handelt hij in een soort werkvakanties naar verre eilanden. Dat het een werkvakantie is zegt hij natuurlijk niet tegen je, en dat hoeft ook niet: het werk doe je uit jezelf en doe je graag. Eenmaal op het eiland krijg je een tent om in te wonen en kan het Animal Crossing-feest beginnen. Je kunt wat heel grappige gesprekken hebben met de twee andere vakantiegangers op het eiland of met Tom Nook en zijn neefjes. Die verkopen ook allemaal dingen, maar daarvoor heb je wel Klingels nodig. Klingels zijn de valuta van Animal Crossing en die krijg je door bijvoorbeeld houtjes te sprokkelen en te verkopen. Klinkt heel simpel, maar dat is uiteindelijk waar de hele game om draait: dingen verzamelen en ze verkopen, tentoonstellen of inzetten om weer iets anders te maken. Tom Nook Tom Nook bieden je een tent om in te slapen, maar al gauw zal je doorgroeien naar een huis. Maar zo’n huis kost een heleboel Klingels, waardoor je steeds meer moet maken en ontdekken op je eigen eiland om dat bij elkaar te sparen. Je hoeft daarvoor niet alleen op je eigen eiland te blijven: je kunt vrienden die het spel ook hebben bezoeken op hun eilanden en je kunt naar willekeurige eilanden gaan, maar dat laatste kost je veel Nook Miles. Nook Miles zijn ook een soort valuta, maar werken meer als Air Miles: je krijgt ze als opdrachten uitvoert, zoals een x aantal dingen verzamelen of een foto maken van jezelf.

Uiteindelijk is het spel in te vullen zoals jij dat wilt: de één wil per se alles verzamelen, de ander wil vooral een geweldig huis hebben vol mooie spullen. Wat je eruit haalt, dat hangt dus een beetje af van wat voor type gamer je bent en wat voor type mens je bent. Waarschijnlijk vraag je jezelf ook af waarom je het ineens belangrijk vindt om urenlang met een zelfgemaakte virtuele bijl op zoek te gaan naar onaangeraakte boomstammen voor hout. Maar dat is simpelweg de aantrekkingskracht van Animal Crossing: de wereld is zo positief en zo rustgevend, dat het eigenlijk heerlijk is om er te vertoeven. Het liefst zo lang mogelijk. Vol verleidingen Wat deze Animal Crossing ook heel speciaal maakt is de manier waarop het je weet te verleiden om aan de slag te gaan. Zelfs als je al driehonderd plukjes onkruid uit de grond hebt getrokken, dan ga je zonder mokken voor de volgende honderd (pro-tip: maak er eerst een paraplu van voor je ze aan Timmy verkoopt). Niemand dwingt je zoiets te doen, maar iedereen reageert zo enthousiast op wat je brengt, dat je het met liefde doet. En vooruit, ook voor liefde, want zelfs al kom je regelmatig rare snuiters tegen, allemaal hebben ze iets koddigs. Hoewel er veel is om dol op te zijn, kan er ook wel iets anders aan het charmante Animal Crossing. Je moet namelijk wel erg vaak dezelfde geluiden aanhoren en dezelfde teksten lezen. Hoe vaak de uil uit het museum niet herhaald dat hij een hekel heeft aan insecten, hoe vaak je niet klaar bent op de ATM maar toch weer de vraag krijgt wat je wilt: je krijgt in Animal Crossing een heleboel dialoogschermpjes voor de kiezen. Hoewel die allemaal even creatief geschreven zijn (vooral in het Nederlands, zet hiervoor je hele Switch op Nederlands, het is de moeite waard!), is het minder leuk om 50 tot 500 keer hetzelfde dialoogschermpje te zien.

Niet alles is perfect Een ander minpuntje aan het spel is dat het online spel erg beperkt is. Je kunt wel bij iemand op bezoek gaan op zijn eiland, maar eigenlijk ben je dan alsnog veel aan het WhatsAppen om elkaar duidelijk te maken wat je wil. Nu kun je wel de chatfunctie gebruiken binnen het spel, maar die werkt op de televisie niet geweldig. Op het aanraakscherm van Switch gaat het beter, maar typen op je telefoon gaat nu eenmaal nóg makkelijker. Dat is toch net even wat sneller en dan kun je gauw aan elkaar laten weten wat het plan is. Echter is het enige plan dat je bij iemand binnen in zijn huis kan kijken, bronnen op het eiland kunt vergaren (vooral fruit is interessant, want elk eiland heeft oorspronkelijk maar één type fruit en fruit brengt veel geld op) en die persoon bij jou kan uitnodigen. Het had geweldig geweest als er wat meer spel en misschien zelfs wat competitie in zou voorkomen. Aan de andere kant is competitie juist iets dat misschien niet goed past in Animal Crossing, want deze game heeft juist die rustgevende uitwerking. Niks moet, maar er kan vanalles. Je wordt er redelijk zen van om elke dag even terug te komen op je eiland. Niet alleen omdat je daarvan extra Nook Miles krijgt, maar omdat je je brein even dat moment rust geeft. En positiviteit, door de grappige opmerkingen van je mede-eilandbewoners en de complimenten die je krijgt voor dingen die eigenlijk niets voorstellen. Animal Crossing omschrijven als game is moeilijk, maar Animal Crossing omschrijven als ervaring is een makkie: het is net vakantie, geheel in te vullen zoals jij dat wenst.

The first night on the island, we'll gather up all the residents to enjoy an island-warming party around a bonfire. ♪ My staff and I will be there to support you and your fellow residents as you enjoy your getaway! pic.twitter.com/wLiUL79Dl4 — Tom Nook (@animalcrossing) March 20, 2020

