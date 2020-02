​Waarom we niet kunnen wachten op Animal Crossing: New Horizons

Het schattige Animal Crossing: New Horizons verschijnt binnenkort op Nintendo Switch. We hebben al iets langer op het spel moeten wachten door wat vertraging, maar nu lijkt het echt te gaan gebeuren. Dit is waarom we enorm uitkijken naar deze nieuwe game in de Animal Crossing-franchise, want dat is niet zijn schattigheid.



Je wordt er lekker zen van

De een gebruikt Headspace om het hoofd leeg te maken, een ander gaat mediteren. Even tien minuten tot een half uur wandelen in Animal Crossing heeft precies dat effect. Oke, je kunt dan maar beter je geluid uitzetten als je met andere bewoners uit je wereld praat. De praatgeluiden zijn namelijk erg vreemd en kunnen je nerveus maken. Een vreemd contrast met de rest van het spel, want alles gaat er juist heerlijk mañana-mañana aan toe. Lekker rustig aan, doe waar je zelf zin in hebt. Animal Crossing is eigenlijk een mini-vakantie die je jezelf elke dag even cadeau kan geven na een lange dag werken.

Alles begint weer opnieuw

Het fijne aan deze Animal Crossing, dat is dat hij begint bij het begin. We gaan geen oude dorpjes inladen en hierdoor kunnen ook mensen die nog nooit een Animal Crossing-game hebben aangeraakt makkelijk meekomen. Je krijgt hierdoor waarschijnlijk ook de tijd om rustig te wennen aan dit spel. Animal Crossing is een game die in eerste instantie vreemd en soms zelfs doelloos lijkt, maar hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer plezier je er uithaalt. Je kunt bovendien zelf kiezen waar alles komt te staan in jouw wereld. Zeker nu je meubels ook buiten je woning kwijt kunt, is de mate waarin je de wereld naar jouw hand kunt zitten enorm vergroot.

Het wordt iets meer ‘tech’ dan ooit tevoren

Een van de bekendste personages uit Animal Crossing is Tom Nook. Hij heeft een gigantische attitude, maar uiteindelijk helpt hij je enorm. De wasbeer heeft een nieuwe carrière in New Horizons, want hij zit helemaal in de mobiele telefonie. Hij heeft zelfs zijn eigen smartphone gecreëerd. Die heb je nodig, want je gebruikt hem om je dagelijkse bezigheden bij te houden. Er zit bovendien een soort stappenteller in: je krijgt geen punten voor stappen, maar wel voor het afronden van taken. Iedereen die wel eens een to do-list bijhoudt weet het: dat gevoel dat je krijgt als je weer iets kunt afstrepen is gewéldig. Zeker als je er ook nog Nook Miles mee verdient die je kunt omwisselen bij meneer Nook zelf.