DutchCowboys’ Good News Friday: met goed nieuws je Weeknd in

Op de School voor Journalistiek werd altijd geleerd “goed nieuws is geen nieuws”. Daar denken we anders over. Zeker nu kunnen we wel wat meer goed nieuws gebruiken en die lichtpuntjes komen soms uit vreemde hoeken. In DutchCowboys’ Good News Friday staan we daarbij stil. En die lanceren we toevallig op de dag waarop Albert Einstein in 1916 zijn Relativiteitstheorie openbaar maakte. It’s all relative, toch?



Het nieuwe album van The Weeknd

Het is een soort gratis cadeautje dat je elke week van de muziekbusiness krijgt: New Music Friday. Die van Spotify is bijvoorbeeld heel bekend: er zijn per land playlists met de nieuwe muziek van die week. Er is één algemene lijst, maar die is vooral geënt op Amerika. Vandaar dat je er niet alleen veel hip hop in tegenkomt, maar ook een verdwaalde countrytrack hier en daar. Nu is New Music Friday elke week sowieso genieten, maar vandaag belooft een extra fijne dag voor muziek te zijn.

The Weeknd komt na 3,5 jaar (!) weer met een nieuw, volledig album. Natuurlijk was er in 2018 My Dear Melancholy, maar dat was meer een soort mini-mixtape. Het nieuwe album dat vandaag verschijnt heeft al wat heerlijke singles voortgebracht: Heartless en Blinding Lights. Met zo’n 60.000.000 luisteraars per maand kan de Canadese artiest waarschijnlijk rekenen op veel aandacht vandaag. De verwachtingen voor het album zijn hooggespannen, maar wij denken dat Abel niet zal teleurstellen.