Waarom er zoveel wordt gesproken over Pokémon Legends: Arceus

De nieuwe Pokémongame is uit en normaliter is dat geen levensveranderende gebeurtenis. Hoe leuk de spellen ook zijn, het is over het algemeen steeds hetzelfde. Soms zijn er spin-offs die het ineens heel anders aanpakken, waarvan Pokémon Go natuurlijk het schoolvoorbeeld is. Maar de nieuwe game, Pokémon Legends Arceus is ook veelbesproken. Zowel in positieve als negatieve zin.

26 jaar Pokémon

Laten we met het mooie van deze game beginnen, want Pokémon Legends: Arceus wordt vooral bejubeld omdat hij het wel even heel anders aanpakt dan de meeste games uit deze 26 jaar oude serie. Ben je een die-hard-speler, dan is het best even schrikken, maar wel in positieve zin. De structuur van de franchise is volledig op de schop gegooid. Je wordt heel erg gestimuleerd om zelf op eigen houtje op onderzoek te gaan en soms loop je heel lang rond voordat je weer iets tegenkomt. Wil je toch reuring, dan ga je naar de stad Jubilife Village, de enige stad in het spel.

Waar je in eerdere games gewoon rondloopt en verder weinig kan tot je een Pokémon of trainer tegen het lijf loopt, krijgt je personage ook wat meer mogelijkheden in Arceus. Je ziet hem in third-personperspectief en in 3D, waarbij je zelfs kunt wegrollen en kunt sluipen om zo nog beter op Pokémonjacht te gaan. Je moet ook veel meer je best doen om een Pokéball succesvol weg te gooien, want ditkeer zal een Pokémon veel actiever terugaanvallen. Dat hoeft niet eens meteen in strijdstijl te zijn zoals we dat gewend zijn uit de franchise, al kan dat wel.