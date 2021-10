​De nieuwe game van Pokémon Go’s Niantic is nu uit

Pokémon Go domineerde de zomer van 2018. Sindsdien heeft ontwikkelaar Niantic nog een paar gooien gedaan naar gamefaam, maar zonder al te veel succes. Misschien lukt dat wel met de nieuwe game Pikmin Bloom die nu uit is, al is de timing niet fantastisch.

Van Pokémon Go naar Pikmin Bloom Net als bij Pokémon Go is het idee van Pikmin Bloom dat je niet op de bank blijft hangen, maar dat je juist aan de wandel gaat. Je gaat wandelen en verzamelt daarbij nieuwe figuurtjes, gebaseerd op de Pikmin-reeks. Pikmin komt van Nintendo en draait om een soort buitenaardse wezentjes die in prachtige natuurlijke omgevingen als een groep samen verder moet zien te komen door te vechten met insecten en dingen te bouwen of juist stuk te maken. In Pikmin Bloom werkt het iets anders: je verzamelt zaadjes die je vervolgens laat uitgroeien tot een Pikmin. Het is een veel minder hands-on achtige game dan bijvoorbeeld Pokémon Go. Je kunt het allemaal gewoon op de achtergrond aanzetten en je kijkt gewoon af en toe hoe je zaadjes ervoor staan. Ga je wandelen, dan zet je je bloemenpad aan.

Wandeldagboek Aan het einde van de dag krijg je een video te zien van wat je voor elkaar hebt gekregen op die dag en je kunt er zelfs foto’s bijzetten. Het is dus niet alleen een verzamelgame met augmented reality waarmee je de schattige wezens en bloemen in de echte wereld ziet, het is ook een soort dagboekje. Het is dus meer een soort gamification van wandelen, dan dat het een game is waar je heel druk mee bezig bent. Zo verzamel je bijvoorbeeld bloemblaadjes waarmee je dan een mooi bloemenpad kunt maken. Een game die niet heel erg veeleisend is, dat kan sommige mensen wegjagen, toch heeft Pikmin Bloom wel degelijk functies om een groot publiek aan te spreken. Wandelen doe je gedurende de dag waarschijnlijk toch wel: dan kun je het net zo goed doen met de app aan. Bovendien heeft de Pikmin-franchise ook een grote schare aan fans. Tot slot zijn bloemen en wandelen traditioneel gezien ook populaire onderwerpen bij ouderen, waardoor dit misschien zomaar een succes zou kunnen worden onder de mensen die bijvoorbeeld ook Braintraining op Nintendo DS speelden.

Niantic Het zou leuk zijn, want Niantic probeert al jaren weer succes te hebben. Dat lukte helaas niet zo goed met Harry Potter: Wizards Unite en Catan: World Explorers, hun spellen na Pokémon Go en Ingress. Pikmin Bloom komt deze dagen eerst uit in Australië en Singapore en rolt daarna verder uit in de rest van de wereld.