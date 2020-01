​Pokémon Sword en Shield krijgen betaalde uitbreiding

Sterker nog, het is ook de eerste keer dat er überhaupt na de release van het spel nog nieuwe content aan een Pokémon-game wordt toegevoegd. Alleen in het meer dan 1 miljard keer gedownloade Pokémon Go werden er later nieuwe Pokémon toegevoegd, maar bij de consolegames met Pikachu en zijn vrienden is dat helemaal niet zo gewoon.

In andere games is het heel normaal: je koopt een nieuw personage voor Mortal Kombat of je schaft een skin aan voor je Fortnite-personage. Bij Nintendo wordt nog niet zoveel gebruikgemaakt van betaalde downloadbare content. Bij Pokémon al helemaal niet. Tot nu, want tijdens een speciale Nintendo Direct-uitzending die in het teken stond van de reeks van Game Freak werd onthuld dat er wel degelijk betaalde content naar het spel komt.

Nintendo heeft bekendgemaakt dat de recent uitgekomen Pokémon -games Sword en Shield voorzien worden van een betaalde uitbreiding. Dat is iets dat nog nooit eerder in een Pokémon-game is gebeurd.

There is also a #PokemonSwordShield software update that is now live! Once updated, head to Wedgehurst station to encounter either Klara in Pokémon Sword, or Avery in Pokémon Shield. You’ll also encounter a Galarian Slowpoke from the Isle of Armor! #PokemonSwordShieldEX pic.twitter.com/x4VGcTGQl0

Er is een pas te koop waarmee gamers toegang kopen tot alle downloadbare content. Deze kost 29,99 euro. Als in juni de zonnige uitbreiding genaamd The Isle of Armour verschijnt, dan hebben zij hiermee toegang vanaf het eerste moment het verschijnt. Later volgt het winterse The Crown Tundra. Deze uitbreidingen komen uit voor beide games, dus Sword en Shield, maar bevatten wel verschillende gebieden, personages en Pokémon afhankelijk van of de speler Sword of Shield bezit.

Het aantal Pokémon dat naar de games komt is niet weinig: je kunt nieuwe Pokémon uit Galar en omstreken tegen het lijf lopen, of een van de tweehonderd kleine monstertjes van eerdere generaties. Dat is een flinke uitbreiding en mede daarom heeft Game Freak ervoor gekozen om in 2020 niet nog met een nieuwe Pokémon-game te komen. Een spannende keuze van de studio, want Sword en Shield is niet de best ontvangen Pokémon-game allertijden.



Ruilen in plaats van betalen

Er is ook gedacht aan spelers die geen geld hebben voor de uitbreiding, of die om andere redenen geen extra geld aan het spel willen spenderen. Er komt een gratis update waarmee Pokémon Sword en Shield de mogelijkheid krijgen om de wezentjes te ruilen. Je hebt dan alleen geen toegang tot de nieuwe eilanden waar betalende gamers wel toegang toe hebben. Eilanden waarvan we tot nu toe verder nog weinig hebben gezien, maar dat zal ongetwijfeld worden bewaard tot bijvoorbeeld E3, dat ook precies in juni valt.