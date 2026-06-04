Elden Ring verschijnt eindelijk op Nintendo
Switch 2. Het is even geleden al aangekondigd, maar het werd uitgesteld. Nu komt de game dus alsnog naar Nintendo's console en wel op 28 augustus.
Deze game, van de makers van Bloodborne, is onder andere de grote winnaar van de Game Awards 2022,
want ja, zo oud is het spel inmiddels. Hij won Game of the Year, wat de grootste prijs is die een game kan winnen. Ook wordt het spel geroemd om zijn regie, art direction en werd hij bekroond met de prijs voor beste roleplaying game.
Wel zijn er een paar dingen die je moet weten
voordat je aan dit avontuur begint: het is uitzonderlijk moeilijk, er zitten geweldige makers achter (FromSoftware), zorg dat je veel rondzwerft en nogmaals, het is echt heel moeilijk. Slechts 54 procent kan Godrick the Grafted verslaan, en dat is pas de eerste grote eindbaas.