AINetflixAutomotiveTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
elden ring 2

De Switch 2 wordt een stuk volwassener met de komst van Elden Ring

Gaming04 jun , 17:53doorLaura Jenny
Elden Ring verschijnt eindelijk op Nintendo Switch 2. Het is even geleden al aangekondigd, maar het werd uitgesteld. Nu komt de game dus alsnog naar Nintendo's console en wel op 28 augustus.

Elden Ring op Nintendo Switch 2

Deze game, van de makers van Bloodborne, is onder andere de grote winnaar van de Game Awards 2022, want ja, zo oud is het spel inmiddels. Hij won Game of the Year, wat de grootste prijs is die een game kan winnen. Ook wordt het spel geroemd om zijn regie, art direction en werd hij bekroond met de prijs voor beste roleplaying game.
Wel zijn er een paar dingen die je moet weten voordat je aan dit avontuur begint: het is uitzonderlijk moeilijk, er zitten geweldige makers achter (FromSoftware), zorg dat je veel rondzwerft en nogmaals, het is echt heel moeilijk. Slechts 54 procent kan Godrick the Grafted verslaan, en dat is pas de eerste grote eindbaas.

Lees ook

Alle trailers van de State of Play van PlayStation zie je hierAlle trailers van de State of Play van PlayStation zie je hier
Je kunt nu Nintendo Crocs kopen met vijf erg bijzondere designsJe kunt nu Nintendo Crocs kopen met vijf erg bijzondere designs
Deze week staat bomvol met gamenieuws dankzij Summer Game FestDeze week staat bomvol met gamenieuws dankzij Summer Game Fest
playstation

Alle trailers van de State of Play van PlayStation zie je hier

Gaming
03 juni 2026
Summer Game Fest

Deze week staat bomvol met gamenieuws dankzij Summer Game Fest

Gaming
02 juni 2026
PlayStation

Er komt een PlayStation-controller met een joystick aan

Gaming
02 juni 2026
rog ally x20

ASUS viert 20 jaar ROG met Xbox Ally X20, OLED-scherm en AR-bril

Gaming
01 juni 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading