Vijf dingen die je moet weten voor je aan Elden Ring begint

Zoek op social media op het woord Elden Ring en je ziet het al: deze game staat niet zozeer bekend om zijn mooie graphics of zijn diepgaande verhaal (hoewel die allebei zeker wel aanwezig zijn). Dit spel geeft je er keihard van langs. Elden Ring is een van de grootste uitdagingen die gamers in de afgelopen jaren voor hun kiezen hebben gekregen. Terwijl je door de grote open wereld struint, kom je allerlei erbarmelijke omstandigheden tegen, popt er af en toe een vijand op en wordt het je op alle mogelijke manieren moeilijk gemaakt. Wees daar dus op voorbereid.

Heb je de ‘Lands Between’ al een bezoekje gebracht? Waarschijnlijk niet, want dan hoef je dit artikel niet te lezen. Voor iedereen die Elden Ring nog niet heeft gespeeld, is dit artikel om jezelf klaar te maken voor wat komen gaat. Maliënkolder aan en gaan.

Eén van de redenen dat Elden Ring zo moeilijk is, dat komt omdat de maker het Japanse FromSoftware is. Deze studio staat bekend om zijn extreem uitdagende spellen. Zo maakte het eerder al de Dark Souls -franchise en Bloodborne. Ook games die niet voor de poes zijn. Bovendien wisten ze voor deze nieuwe titel een interessante schrijver aan te trekken, niemand minder dan Game of Thrones-auteur George R.R. Martin schreef het verhaal van dit spel.

Je hebt deze gametips nodig

Eigenlijk is bij Elden Ring niet zozeer de vraag ‘hoe moet ik beginnen?’, de vraag is hoe kun je het beste spelen. Met deze snelle gametips kom je waarschijnlijk wel ver, al komt het in de bossfights natuurlijk helemaal aan op je gamevaardigheden. Vergeet bijvoorbeeld niet dat het een openwereldgame is, want als je in een gebied bent dat echt te hoog gegrepen voor je lijkt, ga dan niet als een bezetene toch proberen te winnen: ga eerst even naar een ander gebied.

Probeer daar ook lekker rond te zwerven, want wie weet wat er zoal aan goodies op je pad komt. Er is heel veel te ontdekken en doet dat ook! Eventueel op een paard, want dat maakt je sneller én biedt een extra kracht in het gevecht. Verwissel bovendien regelmatig je wapens om te kijken wat je het prettigst vindt. Daarnaast is het aan te raden om je Runes regelmatig uit te geven, want je verliest ze wanneer je sterft en je kunt er goede upgrades van kopen.