Sony heeft zijn grote State of Play van juni gisteren online gezet en daarin kun je een uur lang genieten van grote game-aankondigingen, dikke trailers en simpelweg een heleboel positieve prikkels. Je kunt je wishlist vast beginnen te maken, want er komen veel mooie dingen aan voor de PlayStation . Dit zijn vijf grote aankondigingen plus alle trailers.

God of War: Laufey

Laufey is niemand minder dan de vrouw van Kratos. Die was toch dood? Zeker, maar ooit leefde ze en in deze game leer je wat ze alelamaal heeft meegemaakt. We duiken met haar de Noordse mythologie in en we gaan ervaren wat voor persoon ze was en waarom Kratos haar zo kon waarderen. De game komt exclusief naar PlayStation 5, maar wanneer precies is nog niet bekendgemaakt.

Rayman Legends Retold

We hadden liever een compleet nieuwe Rayman Legends gezien, maar met Legends Retold belooft er ook veel leuks aan te komen voor de geliefde co-opgame. De gameplay is verbeterd, er is een nieuwe realm geopend en er zijn vier nieuwe muzieklevels. Alleen dat laatste maakt dit al de moeite waard, want 'Black Betty' is nog steeds een van onze favoriete levels in een game allertijden.

Marvel's Wolverine

Marvel's Spider-Man was een groot succes en daarom wordt er reikhalzend uitgekeken naar Wolverine. Het belooft er allemaal wel een tandje agressiever en heftiger aan toe te gaan, want Wolfie heeft die klauwen natuurlijk niet voor niets. Al zien we ook bekenden van hem voorbijkomen, waaronder Jean Grey waarmee hij samenwerkt om de Reavers te verslaan.

Control Resonant

Op 24 september verschijnt Control Resonant op de PlayStation 5, Xbox Series en PC/Mac en dat belooft een interessant verhaal te worden waarin Manhattan te maken krijgt met paranatuurlijke krachten, wisselende realiteiten en andere ekkigheid. We zijn benieuwd of zowel de studio als wij als gamers het nog kunnen volgen, want het belooft een complexe game te worden.

Bancho the Chef

In Bancho the Chef wordt je een sushimeester en is het de bedoeling dat je zo goed mogelijk sushi voor de mensen maakt. Het is een kookgame die tegelijkertijd RPG -elementen heeft. Het is een prequel van het heel populaire Dave the Diver, dus de hype is er. Wanneer hij verschijnt is nog onbekend.

Er is echter nog veel, veel meer aangekondigd, we gaan met je door de trailers heen:

Ace Combat 8: Wings of Theve

Until Dawn 2

Marathon seizoen 2

ILL

Stuntman: Hollywood

Silent Hill: Townfall

Onimusha: Way of the Sword

No Rest for the Wicked

Dynasty Warriors 3

Dune: Awakening

Phantom Blade Zero

The Lost Wild

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Kemuri: Hunt the Unseen

Marvel Tokon: Fighting Souls

Lekker he? Je kunt de volledige State of Play van meer dan 60 minuten hieronder bekijken: