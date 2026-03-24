

Uit onderzoek blijkt dat het uitspelen van een game niet alleen voor een euforisch gevoel zorgt: het zorgt ook voor een kleine depressie. Iets wat je leuk vond is tot zijn einde gekomen en dat moet je even verwerken. Geen probleem, maar als je liever sneller van dat gevoel afkomt, dan zijn er methoden om dat voor elkaar te krijgen. Heb je een game uitgespeeld waar je tientallen, zo niet honderden uren in hebt zitten, dan geeft dat soms hetzelfde gevoel als na een festival of vakantie. Je hebt je even zo erg in een andere wereld begeven, en dan is al het plezier ook nog eens voorbij. Dat kan een depressief gevoel geven, maar gelukkig is daar iets aan te doen.

Begin een nieuwe game

Het is een beetje hetzelfde als wanneer je huisdier overlijdt: veel mensen zijn dan toch geneigd om te vragen of je nu een nieuw huisdier gaat kopen. Dat klinkt heel rot, maar als je zo’n leegte in je huis voelt is dat wel een oplossing voor een klein deel van je problemen. Zo is dat ook met games , stort je lekker in een nieuw avontuur en laat je meeslepen.

Lees een boek

1Een boek lezen is een goed idee omdat je je hersens hierbij heel actief nodig hebt om werelden en personages bij elkaar te fantaseren. Dat is misschien nog wel beter dan de tip die we straks geven, namelijk om series te kijken. Daarbij wordt er veel al ingevuld, maar dat is bij een boek veel minder het geval, terwijl je je wel helemaal in die wereld onderdompelt.

Zoek je vrienden op

Je hebt net honderden uren gespendeerd met allerhande gamepersonages waarmee je een band hebt opgebouwd. Daar moet je afscheid van nemen en dat doet pijn. Ook al begrijpen je vrienden totaal niet wat er in je omgaat, het kan wel helpen om even die connectie te voelen met mensen met wie je een band hebt. Net als dat je een band hebt gehad met mensen/personages in de game.

Ga een tv-serie kijken

Sommige mensen vinden het fijn om voor de tiende keer Friends te kijken, simpelweg omdat het wel vermaakt, niet te zwaar is en je weet wat je kunt verwachten. Je kunt je ook juist in een serie storten die al langer op je watchlist staat: het is net wat je wil, maar je even storten in een tv-serie kan je brein even met iets anders bezig laten zijn.

Speel de game opnieuw