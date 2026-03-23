De Animus staat aan. En dit keer gaat hij terug naar het Oude Rome.

Netflix heeft bevestigd dat de live-action Assassin's Creed serie officieel in productie is. Opnames zijn begonnen in Rome, Italië, met als setting het jaar 64 AD - midden in het Romeinse Keizerrijk. En die tijdsperiode is geen willekeurige keuze.

64 AD: het jaar dat Rome afbrandde

Het jaar 64 AD staat bekend om de Grote Brand van Rome, die begon bij de Circus Maximus en zes dagen woedde. Bijna driekwart van de stad werd verwoest.

Keizer Nero was op het moment van de brand niet in de stad, wat leidde tot de beroemde uitdrukking "Nero fiddled while Rome burned." Hij werd door velen beschuldigd de brand zelf te hebben aangestoken om zijn macht te consolideren, al geloven moderne historici dat de brand per ongeluk ontstond.

Voor een serie die draait om een geheime oorlog tussen twee fracties die elk de toekomst van de mensheid willen bepalen, is dit misschien wel het ideaalste historische decor denkbaar. Politieke manipulatie, chaos, wederopbouw — het past naadloos in het Assassin's Creed-universum.

Een verhaal dat de games nog niet hebben verteld

De serie vertelt een origineel verhaal dat nog niet in de games aan bod is gekomen. Dat is een slimme keuze. Fans van de franchise krijgen iets nieuws, en nieuwe kijkers hoeven geen achtergrondinformatie op te zoeken.

De officiële omschrijving: een high-octane thriller over de geheime oorlog tussen twee schaduwrijke facties — de ene gericht op controle en manipulatie om de toekomst van de mensheid te bepalen, de andere vechtend voor de vrije wil. De serie volgt zijn personages door cruciale historische gebeurtenissen terwijl ze strijden om het lot van de mensheid te bepalen.

Assassin's Creed-spelers bezochten Rome al eerder in Brotherhood uit 2010 — maar dat speelde zich meer dan 1.400 jaar ná 64 AD af, in de Renaissance. Dit is dus voor het eerst dat de franchise echt teruggaat naar het klassieke Keizerrijk.

Cinecittà als thuisbasis

Opnames vinden primair plaats op de legendarische Cinecittà Studios in Rome. De serie filmt ook in de regio Lazio en in Toscane, waar het dichte Camaldoli-woud dienst doet als schuilplaats voor de Assassijnenbroederschap.

De opnames begonnen op 9 maart en lopen naar verwachting door tot 16 oktober 2026.

Een indrukwekkende cast

De volledige cast is inmiddels bekend. Als series regulars zijn dat Lola Petticrew (Say Nothing), Toby Wallace (Euphoria seizoen 3), Zachary Hart (Slow Horses), Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhaan Rizwan en Claes Bang (Bad Sisters).

In terugkerende rollen zijn Noomi Rapace (Prometheus), Sean Harris (Mission: Impossible - Fallout), Ramzy Bedia en Corrado Invernizzi (Indiana Jones and the Dial of Destiny) aan boord. De ensemble wordt afgerond door Sandra Guldberg-Kampp (Foundation), Youssef Kerkour, Mirren Mack (28 Years Later: The Bone Temple) en Louis McCartney (Stranger Things: The First Shadow).

Over de specifieke personages die zij spelen is nog niets bekendgemaakt.

De makers achter de serie

Regisseur Johan Renck, bekend van de gelauwerde miniserie Chernobyl, staat aan het roer. Als showrunners en creators zijn Emmy-genomineerden Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) en David Wiener (Halo, Homecoming) verantwoordelijk.

"We zijn fans van Assassin's Creed sinds de release in 2007," zeggen Wiener en Patino. "Onder het spektakel, de parkour en de thrills zit de meest essentiële menselijke verhaallijn - over mensen die zoeken naar zingeving, worstelen met vragen over identiteit en bestemming. Maar meer dan wat ook is dit een serie over de waarde van menselijke verbinding, over culturen en tijdperken heen."

Netflix' gok op gaming

De Assassin's Creed-franchise heeft meer dan 230 miljoen games verkocht en geldt als een van de bestverkopende series in de geschiedenis van de videogame-industrie. Netflix zet met deze serie zijn strategie van gaming-adaptaties voort, na successen als Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners en het bekroonde Arcane.

Het is de eerste serie die is ontwikkeld onder de partnerschap tussen Netflix en Ubisoft - wat suggereert dat dit het begin kan zijn van een langdurige samenwerking als de serie aanslaat.

Wanneer verschijnt de serie?

Een officiële releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Op basis van de verwachte opnameplanning - die doorloopt tot oktober 2026 - is een release in 2027 het meest realistisch.