Jeremy Clarkson gaat lekker met zijn boerderij: hij is alweer aan het vijfde seizoen van Clarkson's Farm toe en daarin pakt hij het duidelijk anders aan: hij wil voor robotica gaan om het zware werk te doen. Hoewel, al dat gedoe met die schapen blijft toch een klus voor de mens.

Clarkson's Farm

In een nieuwe trailer van het vijfde seizoen van Clarkson's Farm zien we verschillende robot-attributen voorbijkomen en zien we Clarkson met de echte boer weer in gesprek over hoe ze een bepaald probleem nu weer moeten oplossen. Heerlijk rustige televisie om te kijken: laat anderen maar het werk doen. Al is dat dit seizoen dus niet zozeer een ander mens, maar vooral een robot.