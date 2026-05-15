Na al het mooie weer van de afgelopen weken verwachten we dit weekend iets druiligere dagen. Geen nood: streamingdiensten als Disney+ Netflix en Amazon Prime Video hebben genoeg lekkers in petto zodat je je geen moment hoeft te vervelen. Wij nemen zoals gebruikelijk vijf tips met je door.

The Punisher: One Last Kill (Disney+)

De Marvel-series van Netflix kwamen een aantal jaar geleden onceremonieel ten einde, maar gelukkig hebben de hoofdpersonages uit die series een tweede leven gekregen in Daredevil: Born Again op Disney+ . Mocht je het er mee eens zijn dat de Punisher van al die personages veel meer aandacht verdiende, dan is er goed nieuws: een speciale uitzending genaamd Punisher: One Last Kill is nu op de streamingdienst te zien.

Hierin kruipt Jon Bernthal (The Walking Dead, The Bear, The Wolf of Wall Street) weer in de huid van Frank Castle. Het gewelddadige leven als de Punisher heeft hij achter zich gelaten, maar natuurlijk moet hij alsnog in actie komen wanneer een criminele organisatie de buurt terroriseert. Dat wordt weer intens!

Devil May Cry seizoen 2 (Netflix)

Laat het maar aan de makers van de geweldige animatieserie Castlevania om nog een toffe animatiereeks gebaseerd op een gamefranchise te maken. Het tweede seizoen van Devil May Cry staat nu dan ook op Netflix, en daarin volgen we wederom Dante, een demonenjager die de aarde probeert te beschermen terwijl de poorten van de hel op het punt staan zich te openen. Net als Castlevania biedt Devil May Cry animatieactie van de bovenste plank.

Good Omens seizoen 3 (Amazon Prime Video)

Fijnproevers hebben twee seizoenen lang kunnen genieten van Good Omens. In deze Amazon Prime Video -serie volgen we engel Aziraphale en demoon Crowley – gespeeld door respectievelijk Michael Sheen en David Tennant – terwijl ze hun best doen om de komst van de antichrist op aarde tegen te houden. Dat dit gepaard gaat met gortdroge humor weten mensen die bekend zijn met de fenomenale chemie tussen dit tweetal inmiddels wel. We hebben drie jaar moeten wachten op het derde seizoen, maar er is ook slecht nieuws: het gaat om maar één aflevering. Op die manier wordt de serie in ieder geval wel zoals bedoeld beëindigd!

The Roast of Kevin Hart (Netflix)

Je hebt de social media-feeds er deze week misschien al vol mee zien staan: er is een nieuwe ‘Roast’ uit, en ditmaal draait die om Jumanji-acteur Kevin Hart. In het Kia Forum van Los Angeles komt een heel peloton aan comedians en acteurs – waaronder Pete Davidson, Shane Gillis, en Dwayne ‘the Rock’ Johnson – langs om Hart en elkaar met flink wat harde grappen met de grond gelijk te maken. Voor een avondje ongegeneerd lachen zit je dit weekend dus goed bij Netfix.

GOAT (Netflix)

Ook voor de jeugd (en volwassenen die nooit echt zijn opgegroeid) heeft Netflix dit weekend de juiste recepten klaarstaan. Daar is namelijk de eerder dit jaar in de bioscoop verschenen animatiefilm GOAT te zien, waarin een nog jonge geit genaamd Will (gespeeld door Caleb McLaughlin) een ster wil worden in de sport ‘roarball’. Hoe hem dat afgaat is in deze vrolijke en hippe animatiefilm te zien, die dankzij zijn uniek animatiestijltje in ieder geval een genot voor de ogen is.