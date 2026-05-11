Problemen voor Netflix . De streamingdienst is aangeklaagd door de staat Texas omdat het kinderen zou bespieden en te verslavend zou zijn. De streamingdienst verzamelde data van consumenten, waaronder kinderen, zonder toestemming en het design van de app zou zo zijn gemaakt dat het verslavend is. Het is opvallend dat het ervoor kiest om juist Netflix aan te klagen, terwijl sociale media daar nog veel steviger in zijn: in de verslavende designkeuzes.

Het grootste punt is waarschijnlijk het verzamelen van data zonder hiervoor nadrukkelijk toestemming te hebben gekregen. Netflix zou bovendien niet alleen sneaky data verzamelen, het zou zelfs hoog van de toren hebben geblazen dat het helemaal geen gebruikersdata verzamelt of deelt, terwijl het eigenlijk de gewoontes van kijkers heel scherp in de gaten hield en zelfs verkocht. Commerciële partijen vinden het natuurlijk heel interessant om te weten wie iemand is, zodat ze hun advertenties hier zo goed mogelijk op kunnen aanpassen.

Netflix zou daarnaast dark patterns gebruiken: dat is wanneer je bijvoorbeeld wil opzeggen en de knop om te bevestigen donkergrijs is met zwarte letters, terwijl de 'blijf toch maar'-knop heel kleurrijk en goed leesbaar is. Mensen zijn dan eerder geneigd om daarop te klikken of tikken. Ook wordt het automatisch instarten van een nieuwe serie als de vorige serie stopt een dark pattern zijn. Als het echter ook daarom gaat, dan zijn er meer streamingdienst bij wie Texas moet aankloppen: dat gebeurt immers veel vaker. Netflix heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak.

Data verzamelen

Data is het goud van het internet . Als je een app kunt downloaden en er niets voor hoeft te betalen, dan kun je er donder op zeggen dat je dan betaalt met je data. Apps kunnen je data verzamelen en dus naar dit soort adverteerdersbedrijven en tussenpersonen verkopen om zo toch nog geld aan je te verdienen. Texas maakt dan ook gehakt van Netflix, zeker omdat het dus eerst zegt dat het zich niet met dit soort praktijken bezighoudt: "Het doel van Netflix is simpel en lucratief: kinderen en gezinnen aan het scherm kluisteren, hun gegevens oogsten terwijl ze daar vastzitten en die gegevens vervolgens verzilveren voor een mooie winst." Het voegt er ook nog aan toe: "Terwijl jij naar Netflix kijkt, kijkt Netflix naar jou."

Er staat veel op het spel: als de staat gelijk krijgt, dan kunnen bedragen die Netflix moet betalen oplopen tot 10.000 dollar per overtreding. Bovendien kan het nog eens zwaarder wegen wanneer dit ook bij kinderen gebeurt: YouTube voor kinderen heeft bijvoorbeeld geen reclame, omdat dat niet is toegestaan.