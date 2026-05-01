28 Years Later: The Bone Temple (Netflix)

Vorig jaar werd de fenomenale zombiefranchise 28 Days Later nieuw leven ingeblazen met de derde film, 28 Years Later. Dat bleek het begin van een nieuwe trilogie, waarin we 28 jaar nadat er in Engeland een zogeheten Rage-virus uitbrak waarbij mensen in razendsnelle, moordlustige zombies veranderen te zien kregen hoe het er nu voorstaat.

28 Years Later: The Bone Temple is het tweede deel. Na een bioscooprelease begin dit jaar kun je nu al op Netflix het spannende verhaal voortzetten. Daarbij neemt The Bone Temple flink wat meer risico’s dan zijn voorganger. Dan komt mede door enkele angstaanjagende martelscènes, alsmede een bijzondere band die een overlevende dokter (Ralph Fiennes) met een van de besmette wezens opbouwt. Eén ding is zeker: The Bone Temple is alles behalve een standaard zombiefilm. Zorg dat je in ieder geval 28 Years Later eerst hebt gezien voordat je dit vervolg aan zet.

Eddington (SkyShowtime)

Nadat vorig jaar Ari Asters meest recente film Eddington al op HBO Max kwam te staan, kunnen nu ook SkyShowtime -abonnees genieten van deze opmerkelijke film. In het stadje Eddington breekt er complete chaos uit tijdens de coronapandemie wanneer de burgemeester en lokale sheriff het met elkaar aan de stok krijgen. Dankzij acteerprestaties van Pedro Pascal, Emma Stone en Joaquin Phoenix biedt de film daarmee een ludieke en soms tenenkrommende kijk op een periode die we het liefst allemaal vergeten. Laat dat maar aan de regisseur achter ongemakkelijke projecten als Hereditary en Midsommar over.

Wuthering Heights (HBO Max)

Het kostuumdrama Wuthering Heights – gebaseerd op de welbekende novelle Woeste Hoogten van Emily Brontë – draait om de romance tussen Heathcliff (Jacob Elordi) en Catherine (Margot Robbie). Het tweetal groeit met elkaar op in het huis van Catherine’s vader en maakt daar een leven vol met romantiek en ellende mee. Daarbij neemt de film duidelijk wat creatieve vrijheden om het verhaal te moderniseren, maar dat maakt de dramatiek er niet minder om. De begin dit jaar verschenen film is nu te zien op HBO Max.

Gladiator 2 (Netflix)

Nog een bioscoopknaller is deze week aan Netflix toegevoegd: het vervolg op de Ridley Scott-klassieker Gladiator. Of de ervaren regisseur de kwaliteit van die eerste film aanhoudt, daar verschillen de meningen over, maar dat het om een visueel actiespektakel gaat is iedereen het wel over eens. We volgen in de film Lucius Verus (gespeeld door Paul Mescal), de zoon van Maximus, het hoofdpersonage uit het origineel. Hij keert terug naar Rome om de dood van zijn vrouw te wreken, maar door ongelukkige omstandigheden komt hij in de handen van slavendrijver Macrinus, die hem inzet in de arena.

Now You See Me: Now You Don’t (Amazon Prime Video)

De Now You See Me-films bieden fijn vermaak door overvallen te combineren met het werk van illusionisten. Want wie heeft er niet eens naar een mooie goochelshow gekeken en gedacht: ‘als ik dat zou kunnen, zou ik ook een bank kunnen overvallen!’ Nou goed, misschien niet iedereen, maar de Now You See Me-films bieden toch een fijne vervulling van een fantasie die je eventueel wel of niet had. In dit derde deel keren de goochelaars uit de vorige films – met rollen voor onder andere Jesse Eisenberg, Woody Harrelson en Dave Franco – weer terug, en gaan ze met een stel nieuwe leden hun grootste uitdaging tot dusver aan: het stelen van een zeldzame diamant en ondertussen oook nog een complot blootleggen. De film is nu te zien via Amazon Prime Video