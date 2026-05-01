Je zal maar op reis zijn en in een stadje terechtkomen waar lijken ineens worden weggetrokken, een veelheid armen uit deuropeningen komen en meer. De nieuwe Resident Evil-film slaat een heel andere weg in dan eerdere Resi-films, wat mede komt omdat de regisseur van Weapons en Barbarian aan het project verbonden is. Zach Cregger laat met de trailer vast zien wat zijn kijk op de gamereeks is.

Resident Evil-trailer

De Oscar-winnende regisseur stapt in in een franchise die al 1,2 miljard dollar heeft opgebracht, maar maakt er nu dus iets heel anders van. En dat is maar goed ook, want niet alle Resi-films zijn even sterk. De films zijn gebaseerd op de gamefranchise die in 1996 zijn intrede deed en meteen een groot succes was. Cregger maakt er niet een directe kopie van: hij wilde juist een origineel verhaal met originele personages vertellen in hetzelfde universum. De officiële omschrijving luidt:

"Resident Evil volgt Bryan (Austin Abrams), een medische koerier die ongewild terechtkomt in een constante overlevingsstrijd terwijl een noodlottige, gruwelijke nacht in chaos om hem heen instort. Naast Abrams (die ook te zien was in Weapons) bestaat de hoofdcast uit Paul Walter Hauser als Carl, Zach Cherry als Dave, Kali Reis als Pauline en Johnno Wilson als Max."

Resident Evil is vanaf 18 september in de bioscoop te zien.