1 april inhakersSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
Ghost in the shell

Ghost in the Shell verschijnt in juli op Amazon Prime Video: check de trailer

Entertainment11 mei , 18:34doorLaura Jenny
De populaire animeserie Ghost in the Shell komt naar Amazon Prime Video. De anime is extreem populair: een innemend verhaal met geweldige visuals dat weet te raken. Het is dan ook tof om te zien dat het naar Amazon Prime Video komt in de vorm van een nieuwe anime.

Ghost in the Shell op Amazon Prime Video

De serie op Prime heeft een heel nieuwe animatiestijl en speelt zich af in een cyberpunk metropool in 2029. Het grootste thema is de mens versus de tech en dat is zeker in een wereld vol AI en robotica een interessante invalshoek. De serie is voornamelijk gebaseerd op de originele manga van Ghost in the Shell, dus niet de film uit 1995. Het duurt niet lang meer voor we het kunnen gaan bekijken: het is vanaf 7 juli op Amazon Prime Video te zien.

Lees ook

Netflix onthult Cyberpunk: Edgerunners 2 en meer tijdens Anime Expo 2025Netflix onthult Cyberpunk: Edgerunners 2 en meer tijdens Anime Expo 2025
Eén van de grootste anime-torrentsites verdwijnt plotselingEén van de grootste anime-torrentsites verdwijnt plotseling
​Tinder in 2023: we houden van anime en.. delulu​Tinder in 2023: we houden van anime en.. delulu
Beeld El Clásico

Frenkie de Jong kan zondag kampioen worden tegen de aartsrivaal

Entertainment
08 mei 2026
disneylandparis 1

Disney+ wil een alles-in-1-app worden: dit is hoe

Entertainment
08 mei 2026
Gary

5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 19

Entertainment
08 mei 2026
Giro

Giro d'Italia ook de komende jaren live op Eurosport en HBO Max

Entertainment
08 mei 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading