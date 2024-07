Eén van de grootste anime-torrentsites verdwijnt plotseling

Er zijn diverse manieren om anime te kijken. Er staan wat series op Netflix en op Disney+, maar je kunt ook kiezen voor Crunchyroll. Er zijn daarnaast minder legale manieren om toch aan je animefix te komen en één daarvan is Animeflix. Zoals de naam al doet vermoeden is het ook wel de Netflix van de anime. Althans, dat was het: de website heeft zijn deuren gesloten.

Animeflix

Enerzijds is het heel plots, anderzijds weet je dat een website die illegaal in torrents ‘handelt’ zich ongetwijfeld niet lang staande kan houden door de wet- en regelgeving die er ongeveer overal ter wereld is als het om illegale downloads gaat. Zeker nu anime steeds populairder wordt, vangen dit soort plotseling hoger geworden bomen dus veel wind. Animeflix is echter zonder er ook maar enig woord aan vuil te maken offline gegaan.

Hoewel, dat is niet helemaal hoe het is gegaan. Torrentfreak schrijft dat de makers wel degelijk een soort afscheidsbrief hebben gepost: “Het is met een zwaar hart dat we de sluiting van Animeflix aankondigen. Na rijp beraad hebben we besloten om onze service met onmiddellijke ingang stop te zetten. We waarderen jullie steun en enthousiasme door de jaren heen enorm.” Een afscheidsbrief? Check. Enige uitleg? Niet bepaald.

Netflix voor anime

Animeflix mag op Discord, waar de afscheidsberichtgeving werd geplaatst, dan wel ‘slechts’ 35.000 gebruikers hebben, de website zelf heeft miljoenen maandelijkse bezoeken. Het zou een van de betere torrentsites ter wereld zijn geweest, die veel overzicht en goede bestanden bood. Nu moeten alle animefans toch naar andere manieren zoeken om hun favoriete Japanse cartoons te kijken.

Het is wel voor te stellen waarom zo’n site offline gaat. Het zal niet zijn omdat er onderling problemen waren tussen de oprichters, maar waarschijnlijk is het druk van advocaten en filmhuizen die het niet konden waarderen dat de content gepiraat wordt. In recente maanden zou deze druk van juridische teams de mensen achter Animeflix te groot zijn geworden. Geen wonder: vaak zijn het vrij normale mensen die achter zo’n website schuilgaan, terwijl die bedrijven vaak miljoenen eisen voor het onwetmatig doorspelen van hun content.

Piraterij

Onder andere antipiraterijgroep Alliance for Creativity and Entertainment zat al maanden achter Animeflix aan, met een hoogtepunt in mei toen meerdere eigenaren van content via het hooggerechtshof van India een rechtszaak wonnen tegen meerdere Animeflix-achtige websites, inclusief Animeflix zelf. Animeflix besloot toen van domein te wisselen, maar nu lijkt dat feestje voorbij. Klein detail: die ‘meerdere eigenaren’ waren onder andere Netflix, Disney en Warner Bros. Bedrijven waar je liever geen ruzie mee hebt.

Het lullige is dat veel mensen Animeflix niet alleen gebruikten om de anime te kijken, maar ook om bij te houden waar ze waren gebleven met hun series. Wetende dat menig animeserie uit honderden delen bestaat en allerlei universa, is zo’n naslagwerk geen overbodige luxe. Maar ook dat zijn ze nu dus kwijt.