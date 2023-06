Torrent-site RARBG stopt ermee: einde van een tijdperk

Ook de stijging van de stroomprijzen in datacenters in Europa heeft ons hard getroffen. De inflatie maakt onze dagelijkse uitgaven onmogelijk. Daarom kunnen we deze site niet langer runnen zonder enorme uitgaven die we niet langer uit eigen zak kunnen betalen. Na een [sic] unanieme stemming hebben we besloten dat we het niet langer kunnen doen. Het spijt ons :(“

Het team schrijft: “De afgelopen 2 jaar waren erg moeilijk voor ons - sommige mensen in ons team stierven door complicaties door het coronavirus, anderen lijden nog steeds onder de bijwerkingen ervan en zijn helemaal niet in staat om te werken. Sommigen vechten ook tegen de oorlog in Europa - aan beide zijden.

RARBG

Het moge duidelijk zijn dat het team niet per se achter het besluit staat: als in, het is geen morele beslissing of een besluit dat wordt genomen omdat gebruikers weg zouden blijven. Het is puur een op financiën en mankracht gebaseerd besluit, waardoor we denken dat het misschien niet eens helemaal het einde zal zijn van RARBG: het zal ons niets verbazen als fans misschien wel op de bres springen en met een alternatief komen. Maar toch, vooralsnog sluit RARBG zijn deuren en is peer-to-peer file sharing via het BitTorrent-protocol niet meer op die site mogelijk.

RARGB bestond 9 jaar: het was opgericht in 2014 en kwam regelmatig voorbij als het ging om de meest gebruikte torrentsites ter wereld. Het was niet mogelijk om je eigen torrents te uploaden, waardoor het misschien mede daardoor ook een wat arbeidsintensieve website was. Je kon er naast films en series ook terecht voor software en muziek. De website heeft het lang goed gedaan, al waren er wel soms de nodige uitdagingen: zo werd het in 2019 aangemerkt als een beruchte markt en zat ook de Bulgaarse overheid ze op de hielen. Echter is het nooit tot grote rechtszaken gekomen met flinke geldboetes of sluiting, zoals we bij andere torrentsites wel hebben gezien.