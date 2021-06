Ruim 9 ton boete voor Franse hostingpartij die illegale Nintendo games weigerde te verwijderen

De rechter bepaalde dat, in tegenstelling tot hetgeen de eigenaar van de site beweerde, bedrijven als Nintendo, de rechtmatige eigenaren van de betreffende games, geen juridisch bevel nodig hebben om partijen te dwingen illegale content te verwijderen. Dat was de verdediging waarmee het bedrijf keer op keer bleef weigeren. Ter bescherming van de vrijheden van hun klanten, zo stelde Dstorage.

Nintendo verheugd

Het zal niemand verbazen dat Nintendo behoorlijk in haar sas is met de uitspraak van de Franse rechter. Dit is niet alleen positief voor Nintendo zelf, maar voor de hele game-industrie. Temeer omdat nu duidelijk is dat content aanbieders geen gerechtelijk bevel nodig hebben om hosting partijen te sommeren illegale content te verwijderen.

“Nintendo verwelkomt de beslissing van het gerechtshof van Parijs. De boodschap is duidelijk: door te weigeren de toegang tot inhoud zoals ongeautoriseerde kopieën van videogames te blokkeren, ondanks voorafgaande kennisgeving, zijn aanbieders van gedeelde hostingdiensten zoals Dstorage (1fichier) aansprakelijk volgens de Franse wet en verplicht om toegang tot illegale content te verwijderen of onmogelijk te maken”, aldus een verklaring van Nintendo.

1Fichier kan nog in beroep gaan tegen de boete van 935.000 euro, maar de kans lijkt klein dat een beroep tot een vrijspraak zal leiden. Voor iedereen die nog van plan zou zijn een site met (illegale) ROM's te starten... bezint eer ge begint.