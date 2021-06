​Waarom je beter geen rom-site kunt runnen

Roms, je gebruikt ze voor bijvoorbeeld het spelen van Mario-games op de PC, in combinatie met het gebruik van een emulator. Je kunt ze echter ook inzetten op een gekraakte Nintendo Switch, waarbij je online allerlei sites hebt die volstaan met ‘gratis’ games (roms). Legaal is het allemaal echter niet. Bezint eer ge een rom-site begint, want dit kan een dure aangelegenheid worden.

ROMUniverse

De reden dat we je afraden om in de wereld van roms te stappen, is voornamelijk door het nieuws dat deze week naar buiten kwam. Matthew Storman was zo’n jongeman die dol was op roms. Hij besloot er een hele website van te maken genaamd ROMUniverse. Hier kon je games van Nintendo downloaden in romvorm. Klinkt heel vriendelijk, maar is het allerminst. Ten eerste moest je een betaald abonnement afnemen om de roms te kunnen downloaden én die roms waren eigenlijk illegaal verkregen spellen.

Matthew Storman vond dat allemaal niet zo’n probleem. Hij wist uiteindelijk zo’n 36.000 euro winst te maken met zijn site. Dat is een lekker bedrag, maar hij kan er niet echt van genieten. Niet meer in ieder geval: in 2019 startte Nintendo een rechtszaak op tegen Storman, die 2,1 miljoen dollar moet betalen door zijn illegale praktijken. Hij had er waarschijnlijk veel beter af kunnen zijn als hij voor het tot een rechtszaak kwam had kunnen schikken met Nintendo, maar de beste man meende dat hij niets illegaals deed. Hij ontkende bovendien de roms zelf te hebben geüpload.