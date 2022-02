Crunchyroll op Switch: dit zijn de beste animetips

Anime-streamingdienst Crunchyroll komt uit op Nintendo Switch. Nintendo’s gameconsole krijgt een app waarmee Crunchyroll-gebruikers hun animeseries ook op Nintendo’s apparaat kunnen kijken. Erg tof, want Switch kun je ook onderweg meenemen. En nog toffer, want Crunchyroll is in handen van gameconcurrent Sony. Maar, wat is nou de moeite waard op deze dienst? Heel veel. We geven je een paar tips:

Attack on Titan Het is dramatisch, het is duister en het heeft alles te maken met robots. Attack on Titan draait om titans die het hebben voorzien op de mensheid. In Attack on Titan kom je te weten hoe ze op de wereld zijn gekomen en volgen we hoofdpersonage Eren Jaeger in de strijd tegen deze ellendelingen.

Sword Art Online Dit klinkt als een soort zandkunstenaar die met zwaarden mooie dingen probeert te maken, maar het is een serie over iemand die een game speelt in VR en daarin blijft hangen tot iemand het spel doet en wint, of jij sterft. Klinkt niet ideaal en in Sword Art Online loopt dat ook aardig uit de hand. Met steeds meer geweld, dus daar moet je wel van houden als je aan deze fascinerende serie begint.

Naruto Naruto is een enorm langlopende animereeks waarin we het leven volgen van Naruto Uzamaki, een jonge ninja die met zijn vrienden in een rustig dorpje woont, maar steeds in situaties komt waarbij er moet worden gevochten met allerlei vijanden. Naruto komt daarbij ook nog tot de ontdekking dat hij een negen-staartige vosgod binnenin heeft en we zien in Naruto dan ook hoe hij daarmee om leert gaan. De serie is al decennia populair over de hele wereld, mede dankzij de veelheid aan toffe personages, de gave muziek en de kleurrijke animatie.

One Punch Man Waar de bovenstaande anime nog wel redelijk serieus zijn, is One Punch Man vooral grappig. Het hoofdpersonage, Saitama, ziet er niet alleen grappig uit; hij heeft ook het probleem dat hij zich erg verveeld. Hij is namelijk de meeste vijanden met één klap de baas. Waar je dus gewend bent om allerlei intense gezichten te zien en langzame vechtscenes met veel build-up (zoals in Dragon Ball Z), is One Punch Man bijna het tegenovergestelde en die parodie op anime maakt het al de moeite waard om deze verder ook heel toffe anime te kijken.

The Perfect Insider Deze anime is iets minder bekend, maar dat is wat ons betreft helemaal onterecht. The Perfect Insider is helaas vrij kort, maar het is een goed voorbeeld van hoe veelzijdig anime is. Het gaat niet alleen maar om vechten en actie. The Perfect Insider is namelijk meer een soort detective met sci-fi elementen en een heleboel mysterie. Het draait om een familie die op vakantie is, als dochterlief op een lijk stuit. Samen met een leerling van haar vader gaat ze op zoek naar de oorzaak.

Crunchyroll op Switch Dit is echt een druppel op de gloeiende plaat, want Crunchyroll heeft een heel indrukwekkende bibliotheek aan anime in allerlei genres. Lekker kijken dus, op een van de weinige streamingdiensten die op Switch te vinden zijn. Netflix is er nog niet eens: alleen YouTube, Twitch, Hulu, Pokémon TV en Funimation. Opmerkelijk genoeg heeft Nintendo Netflix al aangekondigd toen het Switch in 2017 uitbracht, maar misschien dat het sluiten van de eShop van Wii U en 3DS zal helpen om dat eindelijk voor elkaar te krijgen. Crunchyroll is in principe gratis, maar voor sommige mogelijkheden heb je een abonnement nodig à 5 euro per maand. De app is nu beschikbaar voor Nintendo Switch.