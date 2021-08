​Crunchyroll is officieel in handen van Sony

Groot nieuws voor animefans, want Crunchyroll is nu officieel van Sony. Nadat de acquisitie werd aangekondigd in december 2020, moesten er eerst nog de nodige waakhonden naar kijken. Dat is gebeurt en Sony kan Crunchyroll nu toevoegen aan zijn dochterondernemingen. Crunchyroll is een platform waarop je ongeveer alle bekende en een heleboel minder bekende animeseries kunt streamen.

Crunchyroll

Het voordeel van Crunchyroll is dat er Engelse ondertiteling mogelijk is, wat essentieel is, omdat de meeste op manga-gebaseerde cartoons in het Japans zijn ingesproken. Sony had trouwens al een anime streamdienst genaamd Funimation. Het is niet helemaal duidelijk of Crunchyroll apart blijft bestaan, want Sony geeft aan dat het een verenigd front wil maken in de vorm van een anime-abonnement.

Sony betaalt 1,1 miljard dollar (938.000 euro) voor de website, die eerst in handen was van AT&T. AT&T is het Amerikaanse KPN, alleen wil dat juist niet uitbreiden en zich vooral focussen op zijn netwerk, in plaats van andere ondernemingen die het runt. Sony is er blij mee, het zegt: “Met de toevoeging van Crunchyroll hebben we een ongekende kans om anime-fans van dienst te zijn als nooit tevoren en de anime-ervaring te leveren op elk platform dat ze kiezen, van theater, evenementen, home entertainment, games, streaming, lineaire tv - overal en elke manier fans willen hun anime ervaren.”